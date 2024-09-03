Нужно ли декларировать криптовалюту в Казахстане

Криптовалюта в Казахстане считается цифровым активом, то есть имуществом. Их владельцам придется не только декларировать ее, но и отмечать полученный доход. Подробнее читайте на NUR.KZ.

По закону криптовалюта в Казахстане считается цифровым активом, который в свою очередь является имуществом, созданным в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода.

В отличие от жилой недвижимости внутри страны или депозита в отечественном банке владельцы криптовалюты обязаны декларировать свои активы. На это обратили внимание эксперты портала "Сбережения и инвестиции", подчеркнув, что данное требование закреплено в статье 363 Налогового кодекса Республики Казахстан.

"Кроме того, в статье 331 Налогового кодекса РК предусмотрен перечень имущества, при реализации которого возникает доход от прироста стоимости, и среди прочих там указаны цифровые активы. То есть декларировать нужно не только наличие, но и доходы по сделкам с криптовалютами", – уточняет автор.

Примечательно, что как только гражданин получил "монету", у него образовался доход, который подлежит налогообложению со ставкой 10%, а как "крипта" была получена – не важно.

Сделка с криптовалютой также приводит к возникновению дохода, который облагается налогом в 10%. При этом имущественным доходом может быть как прирост стоимости, так и вся стоимость реализации. Все будет зависеть от даты сделки и кастодиана биржи, где она была совершена.

При этом важно учитывать сразу несколько особенностей:

убыточные сделки и комиссии при расчете налогооблагаемого дохода не учитываются;

у физических лиц, которые торгуют на казахстанской бирже криптовалютой, нет никаких налоговых льгот;

стоимость криптовалюты определяется в тенге: сначала цена высчитывается в долларах, а затем переводится по курсу Национального банка РК – в тенге;

Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отчитываться по криптовалюте казахстанцам придется как во "входной" декларации об активах и обязательствах по форме 250.00, так и в очередных – ежегодных декларациях о доходах и имуществе по форме 270.00.

При этом в декларациях за 2023 год стоимость криптовалюты по сделкам за границей рассчитывается на основе всей стоимости реализации, а по сделкам внутри страны – разница между ценой приобретения и реализации. В отчетности за этот год будет использоваться второй подход независимо от места проведения сделки.

Напомним, в отличие от криптовалюты, которую должны будут отображать в своих декларациях все казахстанцы, последнее обновление налоговой отчетности по форме 270.00 убрало обязательное отображение зарплат рядовыми гражданами.