Штрафы для автовладельцев выросли в Казахстане

С 1 января 2024 года нарушения правил дорожного движения будут обходиться дороже. Это связано с ростом МРП. О размере самых распространенных штрафов для автовладельцев читайте в материале NUR.KZ.

В текущем году месячный расчетный показатель (МРП) равен 3 692 тенге.

На основе МРП рассчитываются различные платежи (включая штрафы), пошлины, пособия и так далее. Поэтому с сегодняшнего дня автовладельцам придется платить больше денег за нарушения ПДД.

Отсутствие страховки и техосмотра

Одним из обязательных условий для допуска транспортных средств к движению по дорогам общего пользования является наличие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО) и техосмотра.

А за их отсутствие полагается наказание:

вождение без ОГПО – придется заплатить 10 МРП ( 36 920 тенге ), согласно статье 230 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП);

), согласно статье 230 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП); отсутствие техосмотра – обойдется в 5 МРП (18 460 тенге) за первое и 20 МРП (73 840 тенге) за повторное нарушение в течение года, согласно статье 590 КоАП.

Напомним, что в Казахстане также могут ввести штрафы за фиктивный техосмотр, а его результаты будут аннулированы.

Стоимость превышения скорости

Скоростной режим на дорогах общего пользования создан ради безопасности самих участников дорожного движения. Если ехать быстрее, то возникает риск дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Поэтому за нарушение установленных ограничений полагается штраф. Согласно 592 статье КоАП, сумма наказания будет зависеть от степени превышения:

на 10-20 км/ч – 5 МРП, или 18 460 тенге в 2024 году;

– 5 МРП, или в 2024 году; на 20-40 км/ч – 10 МРП, или 36 920 тенге ;

– 10 МРП, или ; более 40 км/ч – 20 МРП, или 73 840 тенге.

При повторном превышении в течение года на 20 и более км/ч штраф увеличится до 30 МРП, или 110 760 тенге.

Прочие штрафы

При движении по улицам городов и небольших населенных пунктов также важно соблюдать ПДД. Так, казахстанцам грозит штраф в 3 МРП, или 11 076 тенге за то, что они перегородили движение на перекрестке во время затора (594 статья КоАП).

Столбики монет. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

Есть еще правила маневрирования на дорогах (595 статья КоАП):

маневры без включенного заранее поворотника (поворот, перестроение, разворот) – 5 МРП, или 18 460 тенге;

езда задним ходом в запрещенных для этого местах – 10 МРП, или 36 920 тенге на текущий год.

Также автовладельцам следует помнить о правилах парковки (статья 597). За оставление автомобиля в неположенном месте, если еще и создается помеха дорожному движению, а также за парковку на месте для лиц с инвалидностью можно получить до 10 МРП штрафа (36 920 тенге).

А попытка избежать платы за пользование специальными платными парковочными зонами грозит наказанием в 3 МРП (11 076 тенге).

Повторные нарушения этих правил увеличит сумму наказания.

Правила для электросамокатов

Обязанность соблюдать ПДД относится и к остальным участникам дорожного движения. Например, водители электросамокатов также имеют свои правила.

Так, передвигаясь на электросамокате по проезжей части, казахстанцы должны придерживаться следующих правил:

ездить по правому краю дороги;

иметь водительское удостоверение любой категории;

скорость – не более 25 км/ч (по тротуару не более 6 км/ч);

обязательно наличие защитного шлема и светоотражающих сегментов в ночное время.

За эти нарушения водителям электросамокатов грозят штрафы на сумму от 3 до 30 МРП (от 11 076 до 110 760 тенге), согласно статьям 592 и 620 КоАП.

Даже неправильная парковка арендного электросамоката грозит наказанием от предоставляющей услуги компании.