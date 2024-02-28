Повысить штрафы для автомобилистов хотят в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможность увеличить штрафы за превышение скорости. Также хотят ввести ответственность чиновников за содержание дорог. О других поправках узнали журналисты NUR.KZ.

В Кодекс об административных правонарушений РК (КоАП РК) готовится ряд изменений, которые в первую очередь касаются автомобилистов и мопедистов. Как рассказывает портал "Колеса", проект с поправками уже находится на рассмотрении в мажилисе.

Новый штраф за превышение скорости

Первое, на что можно обратить внимание, проектом предусматривается новый скоростной порог. За превышение скорости на 60 километров в час (км/ч) и более хотят ввести штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 147 680 тенге в 2024 году. За повторное нарушение в течение года штраф вырастет до 60 МРП, или до 221 520 тенге.

Авторы поправок объясняют нововведение тем, что за 4 месяца 2023 года в Казахстане водители превысили скорость на 80-160 км/ч 1 436 раз: на 160 км/ч – 2 раза, на 140 км/ч – 5 раз, на 120 км/ч – 28 раз, на 100 км/ч – 171 раз и на 80 км/ч – 1 230 раз.

Напомним, эту норму хотели ввести еще в начале прошлого года.

Послабления в кодексе

Не все поправки ужесточают наказания за нарушения. Так, например, проект предусматривает послабление по статье 602 за нарушение правил пользования внешними световыми приборами или звуковыми сигналами.

Например, за невключенные днем фары предлагается только предупреждать – сейчас в кодексе также предусмотрено предупреждение, но с поправкой "или штраф 3 МРП". Изменение этой статьи, как считают авторы проекта, послужит единообразному применению нормы, а также исключат коррупционные риски.

Деньги и модель машины. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Также планируется убрать штрафы из 1 части статьи 620, которые полагаются за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения. Сейчас в статье также присутствует союз "или", который делит предупреждение и штраф.

К примеру, электросамокатчик, который теперь должен иметь водительские права, должен ездить по проезжей части в шлеме, а если его нет, то его ждет предупреждение или штраф в размере 3 МРП. Поправка разделяет статью на две части, и теперь за это предусматривается только предупреждение, а штраф положен за повторное нарушение в течение года.

Изменения коснутся и владельцев мопедов. Проектом предлагается убрать упоминание мопедов из перечня пешеходов и иных участников движения, так как вскоре их будут считать полноценными транспортными средствами.

Ожидается, что мопедисты должны будут иметь водительские права, соблюдать правила дорожного движения, двигаться в шлемах и даже регистрировать свои транспортные средства.

Штраф для чиновников и коммунальщиков

Также авторы проекта предлагают прописать ответственность чиновников и руководителей предприятий за повторное в течение года невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, а также уходу за люками и колодцами на улицах, чтобы после штрафа за нечищеные дороги или провалившийся люк коммунальщики сразу исправляли свои недоработки.

Важно понимать, что все эти изменения пока не вступили в силу – их сначала должны одобрить в мажилисе. Есть вероятность, что будут приняты не все поправки или же вовсе проект отклонят.