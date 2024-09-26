В каких регионах Казахстана может подорожать обязательная автостраховка

В Казахстане определили поправочные коэффициенты для обязательной автостраховки на 2025 год. В Алматы показатель может уменьшиться, а в некоторых регионах увеличиться. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане, чтобы управлять автомобилем, необходимо иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС). Другими словами, нужна обязательная автостраховка.
Ее стоимость рассчитывается индивидуально для каждого водителя на основе нескольких параметров:
- стаж и возраст водителя;
- регион регистрации автомобиля;
- тип и срок эксплуатации авто;
- наличие или отсутствие в прошлом ДТП по вине водителя.
Для расчета стоимости полиса ОГПО базовую страховую премию в размере 1,9 месячного расчетного показателя нужно умножить на соответствующие указанным параметрам коэффициенты.
Напомним, что с 2024 года к коэффициентам по территории регистрации транспортного средства также добавили поправочные коэффициенты, размеры которых будут периодически меняться, из-за чего итоговая стоимость ОГПО может как уменьшаться, так и увеличиваться.
Так, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления об утверждении новых поправочных коэффициентов на 2025 год.
Планируется увеличить показатели сразу в семи регионах страны, а в остальных же, наоборот, их снизить.
Повышение планируется для Алматинской (до 1,2), Туркестанской (до 1,36), Жамбылской (до 1,41), Западно-Казахстанской (до 0,99), Кызылординской (до 1,43) областей, а также для Шымкента (до 1,29) и Астаны (до 1,17).
В Алматы коэффициент планируется снизить до 0,63, а самое сильное уменьшение ожидается в Атырауской области – сразу на 0,27 пунктов, до 0,44.
|Поправочные коэффициенты для расчета ОГПО на 2025 год
(для столицы, городов республиканского и областного значения)
|Регион
|Коэффициент
|Алматинская
|1,2
|Жетісу
|1,01
|Туркестанская
|1,36
|ВКО
|0,63
|Абай
|0,69
|Костанайская
|0,94
|Карагандинская
|0,98
|Ұлытау
|0,84
|СКО
|0,6
|Акмолинская
|0,9
|Павлодарская
|0,72
|Жамбылская
|1,41
|Актюбинская
|0,86
|ЗКО
|0,99
|Кызылординская
|1,43
|Атырауская
|0,44
|Мангистауская
|0,71
|Алматы
|0,63
|Астана
|1,17
|Шымкент
|1,29
|Проект Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
Если поправочный коэффициент выше единицы, то цена страховки увеличивается, а если ниже – уменьшается. По настоящему дешевле может стать автостраховка для жителей Карагандинской области и Ұлытау, ведь здесь коэффициенты снизились с 1 до 0,98 и 0,84 соответственно.
А вот самое сильное подорожание ожидается в Кызылординской и Туркестанской областях – сразу на 0,32 и 0,28 пунктов.
Стоит отметить, что коэффициенты рассчитываются на основе аварийности каждого из регионов, то есть того, как часто страховым компаниям приходится производить выплаты. А значит, в регионах, где планируют увеличить коэффициенты, более высокая убыточность.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2166180-v-kakih-regionah-kazahstana-mozhet-podorozhat-obyazatelnaya-avtostrahovka/
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