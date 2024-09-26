В каких регионах Казахстана может подорожать обязательная автостраховка

В Казахстане определили поправочные коэффициенты для обязательной автостраховки на 2025 год. В Алматы показатель может уменьшиться, а в некоторых регионах увеличиться. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане, чтобы управлять автомобилем, необходимо иметь полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС). Другими словами, нужна обязательная автостраховка.

Ее стоимость рассчитывается индивидуально для каждого водителя на основе нескольких параметров:

стаж и возраст водителя;

регион регистрации автомобиля;

тип и срок эксплуатации авто;

наличие или отсутствие в прошлом ДТП по вине водителя.

Для расчета стоимости полиса ОГПО базовую страховую премию в размере 1,9 месячного расчетного показателя нужно умножить на соответствующие указанным параметрам коэффициенты.

Напомним, что с 2024 года к коэффициентам по территории регистрации транспортного средства также добавили поправочные коэффициенты, размеры которых будут периодически меняться, из-за чего итоговая стоимость ОГПО может как уменьшаться, так и увеличиваться.

Так, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления об утверждении новых поправочных коэффициентов на 2025 год.

Планируется увеличить показатели сразу в семи регионах страны, а в остальных же, наоборот, их снизить.

Повышение планируется для Алматинской (до 1,2), Туркестанской (до 1,36), Жамбылской (до 1,41), Западно-Казахстанской (до 0,99), Кызылординской (до 1,43) областей, а также для Шымкента (до 1,29) и Астаны (до 1,17).

В Алматы коэффициент планируется снизить до 0,63, а самое сильное уменьшение ожидается в Атырауской области – сразу на 0,27 пунктов, до 0,44.

Поправочные коэффициенты для расчета ОГПО на 2025 год

(для столицы, городов республиканского и областного значения) Регион Коэффициент Алматинская 1,2 Жетісу 1,01 Туркестанская 1,36 ВКО 0,63 Абай 0,69 Костанайская 0,94 Карагандинская 0,98 Ұлытау 0,84 СКО 0,6 Акмолинская 0,9 Павлодарская 0,72 Жамбылская 1,41 Актюбинская 0,86 ЗКО 0,99 Кызылординская 1,43 Атырауская 0,44 Мангистауская 0,71 Алматы 0,63 Астана 1,17 Шымкент 1,29 Проект Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

Если поправочный коэффициент выше единицы, то цена страховки увеличивается, а если ниже – уменьшается. По настоящему дешевле может стать автостраховка для жителей Карагандинской области и Ұлытау, ведь здесь коэффициенты снизились с 1 до 0,98 и 0,84 соответственно.

А вот самое сильное подорожание ожидается в Кызылординской и Туркестанской областях – сразу на 0,32 и 0,28 пунктов.

Стоит отметить, что коэффициенты рассчитываются на основе аварийности каждого из регионов, то есть того, как часто страховым компаниям приходится производить выплаты. А значит, в регионах, где планируют увеличить коэффициенты, более высокая убыточность.