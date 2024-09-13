Когда начнется проверка мобильных переводов казахстанцев, ответили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената рассказал, когда начнут проверять мобильные переводы казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно проверки мобильных переводов: я уже несколько раз об этом говорил, что у нас каких-либо проверочных мероприятий, чтобы мы пришли к физлицу или индивидуальному предпринимателю, вручили бы предписание проверочных мероприятий, не планируется. Все контрольные вещи, утвержденные, проводятся на стороне БВУ (банков второго уровня - прим.авт.).

То есть приказ, согласно которому банки смотрят, подпадают ли под эти критерии (речь о превышении по мобильным переводам - прим.авт.) и, если они были нарушены, они направляют по данным лицам сведения в органы госдоходов. Это по истечению календарного года.

То есть сейчас период сдачи декларации. И после - мы будем их обрабатывать, в систему вводим и проводим блиц-контроль. После получения данных от БВУ и при несовпадении критериев мы, в первую очередь, будем направлять уведомление в органы камерального контроля. Это дистанционный контроль", - заявил Ержан Биржанов.

Вице-министр финансов добавил, что если у казахстанцев выявят несовпадение данных, отраженных в декларации с количеством и общей суммой мобильных переводов, им нужно будет предпринять ряд действий.

"Условно, мы скажем, что у вас такие-то критерии, и вы должны такие действия сделать - первое, возможно, необходимо будет встать на налоговый учет, если человек не зарегистрирован. Второе - если у него обороты большие, и он это не указал в декларации, то должен отразить это в декларации. И третье - естественно, уплатить налоги. Мы диалог будем вести в онлайн формате", - добавил Биржанов.

Мобильные переводы в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит - такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

А в конце января у него спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс.

В феврале глава МНЭ ответил на вопрос о пересмотре условий налогообложения мобильных переводов в стране.

А в марте глава Минфина рассказал о ситуации с мобильными переводами в стране на фоне ранее объявленной проверки переводов ИП: с наличности люди в большинстве снова вернулись к мобильным переводам.

В июне мы писали, что в Казахстане проверяют только подозрительные мобильные переводы – когда один человек получает их от сотен разных граждан ежемесячно.

В июне в КГД рассказали, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики, и коснется ли проверка частых переводов от родственников.