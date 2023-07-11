Как таксистам и курьерам упростили уплату налогов в Казахстане, рассказали в КГД

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане был запущен пилотный проект по налогообложению курьеров и водителей такси. О том, как им упростили процесс уплаты налогов, рассказали в Комитете государственных доходов (КГД МФ РК).

С начала июля в стране в пилотном режиме начал действовать проект, в рамках которого казахстанцы, занятые в сфере курьерской службы или такси, могут стать полноправными участниками налоговой системы.

Стоит отметить, что и раньше любой таксист или курьер в Казахстане для законной деятельности должен был зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или наемного работника и платить налоги. Однако, как рассказывают в КГД МФ РК, не все казахстанцы выполняют это требование.

"По мнению граждан, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя приводит к множеству обязательств: расчет налогов, социальных платежей и сдача деклараций", – описывают проблему в комитете.

Другими словами, казахстанцы по разным причинам предпочитают работать нелегально, вместо того, чтобы разбираться налоговом законодательстве. Чтобы это исправить, и был запущен проект, в рамках которого таксисты и курьеры могут выбрать налоговый режим с использованием мобильного приложения eSalyq Business.

В рамках него регистрацию ИП можно пройти непосредственно на интернет-платформе, через которую казахстанец работает таксистом или курьером.

При согласии работника оператором интернет-платформы удерживаются и уплачиваются причитающиеся налоги (1% от дохода) и социальные платежи (пенсионные взносы, социальные отчисления и медицинское страхование). При этом не нужно сдавать налоговые декларации. Все происходит в автоматическом режиме.

Предприниматель может и сам оплатить рассчитанные приложением налоги и соцплатежи.

Как считают в КГД РК, такая схема налогообложения полностью освобождает физическое лицо от каких-либо контактов с налоговыми органами и исключает ошибки в исчислении и уплате налогов.

Болеет того, как заверяют в комитете, этот налоговый режим позволит не увеличивать финансовую нагрузку на таксистов благодаря тому, что они смогут получать заказы от платформ напрямую, без посредников.

На сегодняшний день еще ведется работа с операторами интернет-платформ по настройке информационных систем, по завершении которой граждане смогут исключительно на добровольной основе присоединиться к пилотному проекту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2028211-kak-taksistam-i-kureram-uprostili-uplatu-nalogov-v-kazahstane-rasskazali-v-kgd/