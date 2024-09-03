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Вложение новых пенсионных взносов впервые принесло реальный доход в Казахстане

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Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инвестирование пенсионных накоплений, сформированных за счет нового взноса, впервые принесло реальную прибыль в Казахстане - 8,52% при инфляции 5,3% с начала года. Подробности читайте на NUR.KZ.

Активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) управляют Национальный банк РК и пять частных компаний. Их главная задача – инвестировать пенсионные накопления и получать дополнительный доход, который затем распределяется на индивидуальные счета вкладчиков.

Все управляющие вкладывают накопления, которые формируются за счет обязательных и добровольных пенсионных взносов. При этом, согласно выписке из ЕНПФ, все они принесли реальный доход, который обгоняет накопленную за восемь месяцев 2024 года инфляцию (5,3%):

  • АО "Jusan Invest" – 11,74%;
  • АО "Halyk Global Markets" – 9,63%;
  • АО "BCC Invest" – 9,34%;
  • АО "Сентрас Секьюритиз" – 11,49%;
  • АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – 10,14%.

Национальный банк РК по итогам августа показал доходность на уровне 10,34%. При этом, в отличии от частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП), он также распоряжается накоплениями, которые формируются за счет новых обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), и на текущий момент доходность от их вложения составляет 8,52%.

Важно отметить, что ОПВР впервые с начала года начали приносить реальный доход – еще в июле текущего года их доходность проигрывала инфляции и составляла лишь 2,53%.

Таким образом, можно отметить, что по итогам августа все управляющие пенсионными активами начали приносить казахстанцам прибыль, которая обгоняет рост цен в стране.

При этом вкладчики, если их не устраивает доходность, могут самостоятельно выбирать себе управляющих и передавать им часть своих накоплений. О том, как правильно это сделать, мы подробно рассказывали здесь.

Пенсия
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2156619-vlozhenie-novyh-pensionnyh-vznosov-vpervye-prineslo-realnyy-dohod-v-kazahstane/

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