В каких городах чаще всего выдают ипотеку под 7% в Казахстане

Программа "7-20-25" в Казахстане продолжает свою работу. За последний месяц было выдано 723 займа. Больше всего ипотек получили жители Астаны. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что в 2024 году были запущены новые жилищные программы, такие как "Отау" и "Наурыз", в Казахстане продолжает действовать ипотечная программа "7-20-25".

Как передает Национальный банк РК, по состоянию на 1 августа 2024 года по ней уже было выдано 75 343 займа на сумму 1,035 трлн тенге. За последний месяц было оформлено 723 займа на сумму 12 млрд тенге. Получается, что средний размер одного ипотечного кредита в июле составил примерно 16,6 млн тенге.

Реализация программы "7-20-25". Источник: Национальный банк РК

Примечательно, что на три главных города страны пришлась большая часть всех выданных за месяц займов (528 единиц). Так, жители Астаны оформили 293 ипотеки, алматинцы получили 170 кредитов, а жители Шымкента – 65 займов. На все остальные регионы пришлось лишь 195 ипотек в рамках программы.

За все время действия программы в Астане было выдано 27 415 займов на общую сумму 434,9 млрд тенге, в Алматы – 15 391 заем на 241,2 млрд тенге, а в Шымкенте – 5 582 займа на 70,5 млрд тенге.

Программа "7-20-25" работает на следующих условиях:

у заемщика не должно быть собственного жилья;

приобрести можно только первичное жилье;

максимальная стоимость жилья – от 15 до 25 млн тенге в зависимости от региона;

процентная ставка – 7%;

первоначальный взнос – 20%;

срок займа – до 25 лет;

к участию допускаются только граждане Казахстана.

Также ранее мы рассказывали о том, что решение продлить действие льготной ипотеки было принято в 2022 году еще задолго до того, как был освоен изначально выделенный на реализацию программы 1 трлн тенге.