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Как избежать штрафа при подаче декларации в Казахстане

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Декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За несдачу декларации, как и за указание недостоверных сведений, в Казахстане предусмотрен штраф. О том, как правильно задекларировать имущество и откуда брать информацию, читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования. Впервые подать "входную" декларацию должны примерно 2,4 млн граждан: индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги.

Между тем, больше половины из них до сих пор не подали "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. Это не значит, что они уклоняются от своих обязанностей, ведь у них есть еще время до 15 сентября текущего года.

Однако сложность ситуации может заключаться в том, что по закону предусмотрена ответственность за несдачу декларации, сокрытии, непредставлении или представлении недостоверных сведений об активах.

Поэтому у некоторых граждан могут возникнуть опасения, что они непреднамеренно нарушат закон. Чтобы такого не было, Комитет государственных доходов подготовил ряд рекомендаций по заполнению "входной" декларации.

Свои активы и обязательства граждане должны отразить максимально достоверно. Впоследствии эта информация будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Поэтому перед заполнением декларации нужно:

  • подготовить соответствующие подтверждающие документы;
  • оценить у независимого оценщика все имущество, которое стоит более 1 000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году). Делать это можно по желанию, но если есть планы продать ценную вещь, то лучше оценку провести. Оценка должна быть на 31 декабря 2023 года;
  • заверить договора займов у нотариусов, но при условии, что заем был предоставлен до 31 декабря 2023 года.

Также, чтобы быть уверенным, что никакие активы не "затерялись", стоит проверить их наличие в Казахстане, посетив следующие ресурсы:

Что нужно указать в декларации об активах и обязательствах
Что нужно указать в декларации об активах и обязательствах по форме 250. Инфографика: NUR.KZ

Саму декларацию по форме 250.00 можно сдать как на "бумаге", так и в электронном варианте:

  • через кабинет налогоплательщика;
  • на портале "Электронного правительства";
  • через мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile и некоторых банков второго уровня.

При этом КГД также рекомендует не оставлять на последний день представление декларации, в целях избежания несвоевременного представления декларации и административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2136891-kak-izbezhat-shtrafa-pri-podache-deklaracii-v-kazahstane/

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