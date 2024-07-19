Как избежать штрафа при подаче декларации в Казахстане

За несдачу декларации, как и за указание недостоверных сведений, в Казахстане предусмотрен штраф. О том, как правильно задекларировать имущество и откуда брать информацию, читайте в материале NUR.KZ.
В 2024 году в Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования. Впервые подать "входную" декларацию должны примерно 2,4 млн граждан: индивидуальные предприниматели, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги.
Между тем, больше половины из них до сих пор не подали "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. Это не значит, что они уклоняются от своих обязанностей, ведь у них есть еще время до 15 сентября текущего года.
Однако сложность ситуации может заключаться в том, что по закону предусмотрена ответственность за несдачу декларации, сокрытии, непредставлении или представлении недостоверных сведений об активах.
Поэтому у некоторых граждан могут возникнуть опасения, что они непреднамеренно нарушат закон. Чтобы такого не было, Комитет государственных доходов подготовил ряд рекомендаций по заполнению "входной" декларации.
Свои активы и обязательства граждане должны отразить максимально достоверно. Впоследствии эта информация будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
Поэтому перед заполнением декларации нужно:
- подготовить соответствующие подтверждающие документы;
- оценить у независимого оценщика все имущество, которое стоит более 1 000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году). Делать это можно по желанию, но если есть планы продать ценную вещь, то лучше оценку провести. Оценка должна быть на 31 декабря 2023 года;
- заверить договора займов у нотариусов, но при условии, что заем был предоставлен до 31 декабря 2023 года.
Также, чтобы быть уверенным, что никакие активы не "затерялись", стоит проверить их наличие в Казахстане, посетив следующие ресурсы:
- ценных бумаг в Центральном депозитарии ценных бумаг;
- договоров о долевом участии в жилищном строительстве в Казахстанской жилищной компании и на сайте Электронного правительства;
- объектов интеллектуальной собственности и авторского права в Национальном институте интеллектуальной собственности;
- имущества, переданного в доверительное управление, на портале Электронного правительства;
- по наличию дебиторской и кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.
Саму декларацию по форме 250.00 можно сдать как на "бумаге", так и в электронном варианте:
- через кабинет налогоплательщика;
- на портале "Электронного правительства";
- через мобильные приложения е-Salyq Azamat, eGov mobile и некоторых банков второго уровня.
При этом КГД также рекомендует не оставлять на последний день представление декларации, в целях избежания несвоевременного представления декларации и административной ответственности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2136891-kak-izbezhat-shtrafa-pri-podache-deklaracii-v-kazahstane/