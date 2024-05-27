Как налоговая узнает о деньгах казахстанцев в иностранных банках

Участники всеобщего декларирования должны указывать заграничное имущество, в том числе и деньги. При этом в налоговые органы такая информация поступает автоматически. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 1 января 2021 года в Казахстане поэтапно вводится всеобщее декларирование. В 2024 году идет его третий этап, в котором принимают участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

При этом во входной декларации об активах и обязательствах по форме 250 нужно указывать не все имущество, которым обладает казахстанец. Например, не нужно декларировать недвижимость, автомобили и банковские счета, если все это находится и зарегистрировано на территории Казахстана.

А вот если имущество зарегистрировано в другой стране, то эту информацию обязательно нужно будет задекларировать. В том числе казахстанцам нужно задекларировать деньги, поступающие и хранящиеся на счетах в иностранных банках.

При этом скрыть такую информацию будет практически невозможно. Как отмечают в Комитете государственных доходов, налоговые органы все равно смогут получить ее, даже если казахстанец не отразит ее в декларации.

Дело в том, что по многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией, с 2021 года казахстанские налоговые органы получают сведения о доходах своих граждан, поступивших на счета в иностранных банках, сразу из 80 стран мира.

При этом налоговики получают данные по остаткам денежных средств на банковских счетах, информацию о полученных дивидендах и выручке от продажи активов, а также о прочих доходах казахстанцев, которые поступают в банки других стран.

Например, в текущем году по итогам камерального контроля с доходов в иностранных банках уплатили налоги уже 568 граждан на общую сумму 3 млрд тенге.

Таким образом, скрыть информацию о деньгах за рубежом казахстанцам просто не удастся, поэтому важно честно их отобразить в декларации.

Что нужно указать в декларации об активах и обязательствах по форме 250. Инфографика: NUR.KZ

Между тем непредставление декларации либо недостоверное отражение сведений в ней на первый раз влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года за отражение недостоверных сведений назначат штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге в 2024 году), а за несвоевременное представление – 15 МРП (55 380 тенге).

Также ранее мы рассказывали о том, как заполнять декларацию казахстанцам, у которых нет имущества для отражения.