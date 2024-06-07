Какой штраф грозит, если вовремя не сдать декларацию, рассказали в КГД
Опубликовано:
Главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц КГД Гульден Хасенова рассказала, какое наказание последует за непредоставление в срок декларации о доходах, передает NUR.KZ.
"На первый раз (если вовремя не сдали декларацию – прим. ред.) всем идет предупреждение, при повторном нарушении в течение года уже штрафные санкции – 15 МРП (55,3 тыс. тенге). За сокрытие доходов на первый раз предупреждение, при повторном – штраф в размере 3 МРП (11 тыс. тенге).
Если вы скрыли объект налогообложения – то на первый раз штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300%", - сказала Гульден Хасенова.
За сокрытие счета в банке за рубежом, предусмотрен штраф в размере 100 МРП.
"В Казахстане четыре вида деклараций: первоначальная, очередная, дополнительная и дополнительная по уведомлению. Те, кто сдал первоначальную, но через какое-то время, уже 15 сентября, скажем, прошло, а вы вспомнили, перед Новым годом, например, что неправильно указали или забыли что-то указать, то можно сдать дополнительную декларацию.
Согласно Налоговому кодексу, срок исковой давности у нас три года – в течение трех лет можете корректировать эту первоначальную декларацию, то есть дополнительную декларацию сдать", - пояснила она.
Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане стартовал 3-й этап всеобщего декларирования. Ранее мы объясняли, что нужно раскрыть в декларации и будет ли штраф за отказ.
Также мы рассказывали, что указывать в декларации казахстанцам, у которых нет имущества.
Кроме того, в середине апреля сообщалось, что декларацию о доходах и имуществе упростили в Казахстане.
При этом, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:
- разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное обеспечение;
- проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций физических лиц;
- создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;
- широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;
- оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению декларации;
- создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.
Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:
с 1 января 2021 года доходы декларируют:
- лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
- лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
- лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";
с 1 января 2023 года:
- работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;
- работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги;
с 1 января 2024 года:
- руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
- индивидуальные предприниматели и их супруги;
с 1 января 2025 года:
- оставшиеся категории граждан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2114148-kakoy-shtraf-grozit-esli-vovremya-ne-sdat-deklaraciyu-rasskazali-v-kgd/