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Какой штраф грозит, если вовремя не сдать декларацию, рассказали в КГД

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Человек заполняет декларацию
Декларация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Главный эксперт управления администрирования доходов физических лиц КГД Гульден Хасенова рассказала, какое наказание последует за непредоставление в срок декларации о доходах, передает NUR.KZ.

"На первый раз (если вовремя не сдали декларацию – прим. ред.) всем идет предупреждение, при повторном нарушении в течение года уже штрафные санкции – 15 МРП (55,3 тыс. тенге). За сокрытие доходов на первый раз предупреждение, при повторном – штраф в размере 3 МРП (11 тыс. тенге).

Если вы скрыли объект налогообложения – то на первый раз штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300%", - сказала Гульден Хасенова.

За сокрытие счета в банке за рубежом, предусмотрен штраф в размере 100 МРП.

"В Казахстане четыре вида деклараций: первоначальная, очередная, дополнительная и дополнительная по уведомлению. Те, кто сдал первоначальную, но через какое-то время, уже 15 сентября, скажем, прошло, а вы вспомнили, перед Новым годом, например, что неправильно указали или забыли что-то указать, то можно сдать дополнительную декларацию.

Согласно Налоговому кодексу, срок исковой давности у нас три года – в течение трех лет можете корректировать эту первоначальную декларацию, то есть дополнительную декларацию сдать", - пояснила она.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане стартовал 3-й этап всеобщего декларирования. Ранее мы объясняли, что нужно раскрыть в декларации и будет ли штраф за отказ.

Также мы рассказывали, что указывать в декларации казахстанцам, у которых нет имущества.

Кроме того, в середине апреля сообщалось, что декларацию о доходах и имуществе упростили в Казахстане.

При этом, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:

  • разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное обеспечение; 
  • проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций физических лиц;
  • создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;
  • широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;
  • оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению декларации;
  • создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.

Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:

с 1 января 2021 года доходы декларируют:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";

с 1 января 2023 года:

  • работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;
  • работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги;

с 1 января 2024 года:

  • руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
  • индивидуальные предприниматели и их супруги;

с 1 января 2025 года:

  • оставшиеся категории граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2114148-kakoy-shtraf-grozit-esli-vovremya-ne-sdat-deklaraciyu-rasskazali-v-kgd/

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