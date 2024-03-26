Кабинет налогоплательщика "недоступен": как сдать декларацию по ИПН в Казахстане

До 31 марта в Казахстане нужно сдать декларацию по ИПН. Кабинет налогоплательщика по старому адресу при этом недоступен. Куда он "переехал" и как еще можно сдать отчетность, узнали журналисты NUR.KZ.

Комитет государственных доходов (КГД) напоминает, что срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) по форме 240 за 2023 год истекает 31 марта текущего года.

То есть ее нужно сдать в налоговый орган по месту жительства или прописки уже на этой неделе.

Декларацию при этом обязаны представить:

частные нотариусы;

адвокаты;

физические лица, получившие прочие доходы, в том числе за пределами Казахстана;

физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана.

физические лица, получившие имущественный доход при продаже имущества либо от сдачи в аренду жилья.

Как сдать декларацию

Одним из самых популярных способов подачи декларации по индивидуальному подоходному налогу между тем является портал "Кабинет налогоплательщика". При этом отметим, что по адресу cabinet.salyk.kz он больше недоступен. Его новый адрес: cabinet.kgd.gov.kz.

Отчетность также можно сдать через мобильное приложение e-Salyq Azamat. Для этого нужно перейти во вкладку "Сдать декларацию" и выбрать форму 240.00.

Такой же сервис доступен на портале Электронного правительства, декларацию можно принести в органы государственных доходов и на бумажном носителе.

При этом напомним, что казахстанцам, которые в этом году обязаны сдать 270 декларацию о доходах и имуществе, 240 декларацию по индивидуальному подоходному налогу предоставлять не нужно.

В случае сдачи декларации по форме 240 до 31 марта налог необходимо уплатить не позднее 10 апреля текущего года.