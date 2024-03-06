Казахстанцам напомнили про уплату налога на транспорт

До 1 апреля 2024 года все автовладельцы в Казахстане должны будут уплатить налог на транспорт. Если вовремя этого не сделать, то потом придется заплатить гораздо больше. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Каждый автовладелец в Казахстане должен платить налог за свое транспортное средство. В Комитете государственных доходов (КГД) напомнили казахстанцам о том, что сделать это нужно будет до 1 апреля.

Размер налога зависит от налоговой ставки и размера месячного показателя (МРП). В 2024 году МРП был увеличен, но, так как оплату нужно внести за прошлый год, его величина будет меньше – лишь 3 450 тенге.

При этом водителям не обязательно рассчитывать сумму налога самостоятельно. Сделать это можно будет с помощью калькулятора на сайте kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Кроме того, после 15 марта 2024 года налоговые органы отправят через мобильные приложения банков всем автовладельцам PUSH-уведомления с информацией по исчисленным суммам налога.

Также вся нужная информация будет доступна как на сайте комитета, так и в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня. Поэтому казахстанцы смогут не только ознакомиться с суммой налога, но и сразу произвести оплату.

Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В КГД также сообщили, что по состоянию на 28 февраля 2024 года задолженность по налогу на имущество и транспортные средства физических лиц по 539 241 налогоплательщикам составила 16,3 млрд. тенге – из них на транспортный налог приходится 14,9 млрд. тенге.

Стоит отметить, что уже со 2 апреля должникам будут направлены уведомления о налоговой задолженности.

В отношении тех, у кого долг будет превышать 1 МРП, через 30 дней после этой даты будет сформирован налоговый приказ о взыскании задолженности, а еще через пять дней налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

По итогу должникам придется уплатить сам налог и работу частных судебных исполнителей, а их услуги могут стоить до 25% от суммы долга. Другими словами, платить все равно должны будут все, поэтому, чтобы избежать дополнительных затрат, лучше всего это сделать вовремя.

Напомним, некоторым казахстанцам могут начислить транспортный налог по ошибке. Ранее мы подробно рассказывали о том, что в этом случае можно сделать, чтобы не потратить лишние деньги.