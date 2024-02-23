"Люди сначала побежали за наличкой": Нацбанк заявил о сокращении объемов мобильных переводов

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, насколько в Казахстане сократился объем мобильных переводов после объявления о мониторинге за ними, передает корреспондент NUR.KZ.

"За январь у нас где-то процентов на 30 снизились эти платежи. И нам даже по некоторым точкам пришлось увеличить подкрепление наличной валютой, потому что люди сначала побежали за наличкой.

После предоставления разъяснений и консультаций со стороны КГД, я думаю, эта ситуация успокоилась, и будет успокаиваться в дальнейшем, потому что там ничего такого страшного нет. Надеемся, что уровень безналичных платежей восстановится", - заявил Сулейменов.

Напомним, что на днях в МНЭ заявили о пересмотре условий для мониторинга мобильных переводов казахстанцев.

Если ранее сообщалось, что "заподозрить" предпринимательскую деятельность могут при проведении более 100 мобильных переводов в течение трех месяцев, то теперь в МНЭ обозначали общую сумму этих переводов – не более трех минимальных заработных плат (МЗП) или 255 тысяч тенге.

Проверка банковских переводов в Казахстане

С 2023 года Комитет госдоходов начал получать сведения о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным.

При этом проверке подвергаются не все, а только те физические лица, на личных банковских счетах которых зафиксированы денежные поступления от 100 и более разных людей в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев.

Однако в скором времени количество граждан, чьи мобильные переводы будут проверяться, станет заметно больше.

С 2024 года , помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

, помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. С 2025 года в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги.

в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги. С 2026 года – все остальные граждане Казахстана.

При этом в Комитет госдоходов не будет передана информация о размере транзакций, личные данные отправителя и так далее.

Банки должны передать только индивидуальный идентификационный номер (ИИН) физического лица, на счет которого было получено множество переводов от разных отправителей в течение долгого времени.

Представители КГД не раз напоминали, что личные переводы налогами облагаться не будут.

Также в начале января вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

А в конце января у него спросили, будет ли проверяться новая "схема" оплаты, когда вместо мобильного перевода просят пополнить баланс.