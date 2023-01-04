Чьи мобильные переводы начнут проверять в 2023 году в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 2023 года казахстанские банки должны передавать информацию о мобильных переводах государственным органам. О том, чьи денежные переводы начнут проверяться в текущем году, узнайте в материале NUR.KZ.

Мобильные переводы плотно вошли в повседневную жизнь казахстанцев. С помощью них можно быстро решить многие денежные вопросы. Однако они также стали одним из инструментов, с помощью которого недобросовестные предприниматели могут уходить от уплаты налогов.

В связи с этим в правительстве было решено взять под контроль мобильные денежные переводы. Соответствующий приказ был подписан еще в прошлом году, а с 2023 года банки второго уровня должны передавать информацию о банковских переводах государственным органам.

Какую информацию будут передавать банки

Реализация приказа министра финансов о проверке мобильных переводов будет проходить поэтапно.

На первом этапе проверке подлежат мобильные переводы только государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов, совершенные с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. Теперь же планируется предоставление госорганам необходимых сведений за отчетный период.

Стоит отметить, что проверяются не все подряд переводы, а лишь те, у которых выявлены "признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности".

Вызвать подозрение можно в том случае, если одно физическое лицо в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев получало мобильные денежные переводы от ста и более разных лиц на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Другими словами, если система обнаружит регулярные переводы от разных людей, то они начнут проверяться соответствующими органами.

В текущем году также начнется второй этап реализации приказа, по итогам которого будут проверяться мобильные переводы граждан, занятых в бюджетной сфере, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов, то есть участников второго этапа декларирования доходов и имущества.

В 2024 году к проверке также планируется подключить предпринимателей, руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, а с 2025 года это коснется всех казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2004082-chi-mobilnye-perevody-nachnut-proveryat-v-2023-godu-v-kazahstane/