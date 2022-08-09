Проверка денежных переводов: какие данные о казахстанцах будут передаваться банками

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В случае обнаружения операций на банковских счетах физлиц, имеющих признаки получения дохода от предпринимательской деятельности, банки должны уведомлять об этом Комитет госдоходов. По каким критериям это будет определяться и какие данные будут переданы в госорганы, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы активно отказываются от бумажных купюр в пользу безналичной оплаты. В связи с этим мобильные денежные переводы встали в один ряд с наличными деньгами и банковскими картами.

К слову, этот факт больше зависит от продавцов, которые по каким-либо причинам не используют POS-терминалы для приема карт, но, подстроившись под покупателей, разлюбивших “наличку”, начали принимать денежные переводы.

К слову, для таких транзакций они зачастую используют банковский счет, открытый на имя физического лица.

Такой прием платежей, впрочем как и использование “налички” без выдачи фискального чека, позволяет предпринимателям не учитывать полученные деньги в налоговой отчетности и, соответственно, не платить налоги.

С отказом в приеме карты и невыдачей чека борются в том числе с помощью самих же потребителей, которых вознаграждают за заявления о таких фактах.

Следующим шагом было решено вплотную заняться оплатой мобильными переводами.

Отметим, что в них нет ничего противозаконного, особенно для покупателя. Продавец же должен принимать перевод на банковский счет, предназначенный для предпринимательской деятельности, и не скрывать налогооблагаемые доходы с помощью счета, оформленного на физлицо.

Какие переводы могут показаться подозрительными

Чтобы выявлять переводы физлиц, имеющие признаки предпринимательской деятельности, были разработаны специальные критерии.

Подозрение может вызвать тот факт, если одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев будут получены переводы на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, от ста и более разных лиц.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К примеру, если председатель школьного родительского комитета периодически собирает с одних и тех же 30 родителей деньги на экскурсии и другие мероприятия, то у таких мобильных переводов не должны выявить признаки предпринимательской деятельности.

То есть подозрительные переводы должны поступать постоянно и от большого количества разных людей.

Какие данные будут передаваться в комитет банками

Напомним, что проверять переводы казахстанцев будут поэтапно. Для этого банки второго уровня обязали передавать информацию о транзакциях, имеющих признаки предпринимательской деятельности, в органы государственных доходов.

На первом этапе банки будут передавать информацию о таких переводах, совершенных в текущем году госслужащими и приравненными к ним лицами, а также их супругами.

В следующем году это в том числе коснется работников бюджетной сферы и квазигосударственного сектора, а также их супругов. Еще годом позже – руководителей, учредителей юрлиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

С 2025 года начнут фиксироваться переводы, имеющие признаки предпринимательской деятельности, всех казахстанцев. Согласно постановлению, передаваться сведения о таких транзакциях будут не постоянно, а только один раз в первые месяцы года, следующего за отчетным.

При этом в Комитет госдоходов не будет передана информация о размере транзакций, личные данные отправителя и так далее.

Банки должны передать только индивидуальный идентификационный номер (ИИН) физического лица, на счет которого было получено множество переводов от разных отправителей в течение долгого времени. А далее, видимо, в госорганах будут проводить свои проверки.

При этом их представители не раз напоминали, что личные переводы налогами облагаться не будут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1982333-proverka-denezhnyh-perevodov-kakie-dannye-o-kazahstantsah-budut-peredavatsya-bankami/