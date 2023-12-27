Всеобщее декларирование 2024 года: кто сдает декларацию, и будет ли штраф за несдачу

На брифинге в КГД напомнили о начинающемся с 1 января 2024 года 3-м этапе всеобщего декларирования – что нужно раскрыть в декларации и будет ли штраф за отказ, передает корреспондент NUR.KZ.

В КГД напомнили, что с 2021 года декларацию начали сдавать госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги, с 2023 года – работники госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги. С 2024 года декларации начнут сдавать руководители и учредители юридических лиц, ИП, а также их супруги, с 2025 года декларировать доходы начнут все казахстанцы.

Что указать в декларации?

В декларации отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физлица:

недвижимость и транспорт за рубежом;

деньги в иностранном банке свыше 7,3 тысяч долларов (1 000 МРП);

доля участия в иностранной компании;

ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и другое);

договор долевого участия (доля в жилом здании);

инвестиционное золото (золото в слитках);

объекты интеллектуальной собственности и авторского права;

наличные деньги в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП );

нотариально заверенные договора займов с другими лицами – факт передачи денег нужно заверить до подачи декларации;

по желанию – другое имущество стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и другое) – оценку нужно сделать до подачи декларации.

В следующие годы предоставляется ежегодная декларация по форме 270.00 – в ней отражаются доходы, приобретенное имущество и налоговые вычеты за календарный год,

Нужно ли декларировать подарки?

Как сообщают в КГД, в декларации указываются ценные подарки, если они получены в виде:

недвижимости и транспорта, зарегистрированные за рубежом, доли в иностранной компании, но квартиры, транспорт, доли участия в уставном капитале юрлица, зарегистрированных в Казахстане, отражать не нужно;

наличных денег в пределах 34,5 млн тенге (10 000 МРП);

доли в жилищном строительстве, ценных бумаг, цифровых активов, инвестиционного золота, объекта интеллектуальной собственности

по желанию – другое имущество, если стоимость превышает 3,4 млн тенге (1000 МРП).

Если подарки получены от физлиц и не предназначены для использования в предпринимательских целях, то подоходным налогом они не облагаются.

Штрафы, если не сдать декларацию

По данным КГД, за непредставление декларации в первый раз последует предупреждение. Во второй раз – штраф в 51 750 тенге (15 МРП).

За неполное или недостоверное указание сведений в декларации – штраф в 10 350 тенге (3 МРП). За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение– штраф в размере 300%.

Способы и срок представления декларации

Декларацию необходимо представить до 15 сентября 2024 года по месту жительства.

Декларацию можно представить через веб-порталы «Кабинет налогоплательщика», "Электронного правительства", мобильные приложения "e-salyqАzamat", Halyk, Bank Centercredit. Около 99% граждан представили декларации в электронном виде. Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.

Напомним, сегодня в КГД также заявили, что с 2025 года несданная декларация о доходах в Казахстане будет считаться принятой, но пустой.

Ранее сообщалось, к какой категории относятся таксисты и что делать им при всеобщем декларировании в Казахстане.

Кроме того, недавно министр финансов Ерулан Жамаубаев посоветовал гражданам уже сейчас готовиться к сдаче декларации – находить документы, чтобы отразить полностью все свое имущество. Сегодня Жамаубаев призвал казахстанцев не паниковать, так как КГД и МФ ни к кому не собираются применять репрессивные методы.

По его словам, даже те лица, которые ошибочно заполнили свои данные при процедуре, могут пройти ее дополнительно.

В августе в КГД сообщали, нужно ли декларировать, когда даешь деньги в долг.

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