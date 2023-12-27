"Не сдал декларацию о доходах – она принята пустой": КГД заявили о новшествах в законе

На брифинге в КГД заявили о новой мере, которая появится в Налоговом кодексе Казахстана в 2025 году – несданная декларация о доходах будет считаться принятой, но пустой, пишет корреспондент NUR.KZ.

"В издательстве кодекса 2025 года уже заложена такая норма, что, если человек не предоставляет декларацию, то такая декларация считается принятой, и в ней ничего не отражено. То есть, если у человека были какие-то дополнительные расходы (сверх указанного в декларации – прим. ред.), а в декларацию вносятся какие-то ценности, имущество, за счет чего он мог бы приобрести эти расходы, то к нему могут применять меры налогового контроля.

Например, когда человек не сдал декларацию, значит, он ничего не отразил, сдал пустую декларацию – соответственно, в ней ничего не было – никаких активов, богатств. И лицо приобретает квартиру в 50 млн – к такому лицу на эти 50 млн будут доначисления. Меры – это камеральный контроль проведется, в случае несогласия данного лица будет проводиться налоговая проверка", – заявил сегодня глава департамента Комитета госдоходов Нуржан Куандыков.

Всеобщее декларирование в Казахстане

Напомним, что в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Сообщалось, что его будут проводить в несколько этапов:

первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;

второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;

третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;

четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

Так, 15 сентября 2022 года завершилось внедрение первого этапа. Недавно мы писали, что нужно знать о декларировании в 2024 году. Также о процедуре высказывался глава Минфина Ерулан Жамаубаев – он напомнил, что с 2025 года все граждане будут отчитываться о своем имуществе, деньгах, ценных бумагах.

Также казахстанцам объясняли, нужно ли будет декларировать дорогостоящие подарки, и что при данной процедуре делать таксистам.