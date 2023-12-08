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Налоги и штрафы: на что повлияет рост МРП в Казахстане

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Подсчет налогов
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В 2024 году МРП вырастет с 3 450 до 3 692 тенге. Вместе с ним увеличатся размеры налогов, штрафов и других обязательных платежей в бюджет. Подробности об этих изменениях читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане был утвержден закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В нем прописаны новые размеры расчетных показателей, которые будут действовать с начала 2024 года.

Одним из основных изменений является увеличение месячного расчетного показателя (МРП). Он вырастет с 3 450 до 3 692 тенге. Как рассказывают в Комитете государственных доходов (КГД), МРП используется при исчислении ряда налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Другими словами, вырастут размеры налогов, регистрационных и разрешительных сборов, всех плат и государственных пошлин. При их исчислении с 2024 года будет применяться размер МРП, равный 3 692 тенге.

Также вырастет стоимость проезда по платным участкам дорог, которая теперь зависит от МРП, и увеличатся размеры штрафов. Так, например, если в текущем году водителя за езду зимой на авто с летними покрышками могут оштрафовать на 17 250 тенге, то с нового года за это же нарушение сумма составит 18 460 тенге.

В КГД отметили, что нормами Налогового кодекса также предусмотрены корректировки дохода, налоговые вычеты и доходы, не рассматриваемые в качестве дохода, подлежащего обложению индивидуальным подоходным налогом (ИПН), в эквиваленте МРП.

Здесь в том числе речь идет о различных вычетах при расчете ИПН, которые уменьшают налогооблагаемый доход.

Таким образом, в 2024 году казахстанцев ждет повышение размеров как штрафов и налогов, так и различных пособий и социальных выплат, которые определяются на основе месячного расчетного показателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2049851-nalogi-i-shtrafy-na-chto-povliyaet-rost-mrp-v-kazahstane/

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