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Штрафовать водителей за летние шины начали в Казахстане

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Колесо автомобиля
Колесо автомобиля. Иллюсративное фото: pixabay.com

С 1 декабря казахстанским водителям запрещено передвигаться на автомобилях с летними шинами. Нарушителей ждет штраф в размере до 20 МРП. От чего зависит его размер, читайте в материале NUR.KZ.

"Переобувать" свой автомобиль следует заранее – так водитель сможет защитить себя при ухудшении погоды и избежать аварийной ситуации.

Впрочем, личной безопасностью дело не ограничивается. С 1 декабря передвигаться на летних шинах в Казахстане запрещено. Данное требование прописано в пункте 5.5 приложения 8 Технического регламента Таможенного союза.

"В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий М1 и N1, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств", – говорится в техрегламенте.

Стоит отметить, что в Казахстане предусмотрена ответственность за нарушение этого требования. Согласно пункту 5 статьи 590 Кодекса об административных правонарушений, за езду зимой на летней резине водитель может получить штраф в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), что равно 17 250 тенге в 2023 году.

Напомним, что в 2024 году сумма штрафа может увеличиться до 18 460 тенге. То есть в январе и феврале водители будут платить за данное правонарушение уже по новым расчетным показателям.

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа вырастет до 20 МРПдо 69 000 тенге в текущем году или до 73 840 тенге в 2024 году.

Требование к езде на зимних шинах будет действовать до 1 марта 2024 года. Тогда уже казахстанцев не смогут оштрафовать за езду "не на тех" покрышках. Отметим, что аналогичные требования есть и летом, только штрафуют водителей уже за езду на зимней резине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2048608-shtrafovat-voditeley-za-letnie-shiny-nachali-v-kazahstane/

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