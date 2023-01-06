Как рост месячного расчетного показателя повлияет на зарплаты казахстанцев

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стандартный вычет, влияющий на размер удерживаемого с зарплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) измеряется в месячных расчетных показателях (МРП). Как рост МРП повлияет на зарплаты казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

Из заработных плат казахстанских наемных работников удерживаются налоги и другие обязательные платежи. При этом в трудовых договорах обычно прописывается оклад до их удержания, а "чистая" зарплата в результате значительно меньше.

Какие взносы удерживаются из зарплаты

В первую очередь 10% от всего оклада ежемесячно уходят на обязательный пенсионный взнос (ОПВ).

Его максимальный размер при этом не может быть выше 5 минимальных заработных плат (МЗП). В связи с увеличением МЗП с 60 тысяч до 70 тысяч тенге предельный размер ОПВ вырос с 300 тысяч до 350 тысяч тенге. Но беспокоиться об его увеличении нужно только казахстанцам с зарплатами выше 3 миллионов тенге.

Еще один взнос в размере 2% от оклада отправляется на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС).

Его ежемесячный размер не может быть более 2% от 10 минимальных заработных плат. То есть с ростом МЗП максимальный взнос на ОСМС вырос с 12 тысяч до 14 тысяч тенге. Увеличение удержания стоит ждать казахстанцам с окладом выше 600 тысяч тенге.

На зарплаты казахстанцев с более низкими доходами может повлиять изменение МРП и зависящих от него налоговых вычетов.

Какой налог удерживается из зарплаты

Из окладов казахстанцев, помимо вышеперечисленных взносов, также удерживается индивидуальный подоходный налог в размере 10%. Но налогообложению подлежит не вся зарплата.

Прежде чем считать налог, к общей сумме обычно применяются различные вычеты и корректировки. В первую очередь из нее вычитаются взносы, а также стандартный вычет в размере 14 МРП.

Отметим, что в отдельных случаях могут применяться и другие вычеты.

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: Getty Images/Roman Chekhovskoy

И так как месячный расчетный показатель с 1 января вырос, то должна уменьшиться налогооблагаемая часть зарплаты и, соответственно, вычитаемый из нее налог.

Поэтому для казахстанцев, в чьих трудовых договорах прописан полный оклад до удержания обязательных платежей, чистая зарплата может немного увеличиться.

Как может измениться зарплата

Для примера возьмем оклад в 200 тысяч тенге. Вычитаемый из нее ОПВ в 2022 и 2023 году равен 20 тысяч тенге, а ВОСМС – 4 тысячи тенге.

Чтобы узнать размер ИПН, из зарплаты нужно вычесть взносы и 14 МРП. В 2022 году данный вычет был равен 42 882 тенге, а в 2023 – 48 300 тенге. От оставшейся суммы находим 10% – это и будет размер индивидуального подоходного налога.

В 2022 году он составлял 13 312 тенге, а в 2023 – 12 770 тенге. То есть, если работник с таким окладом в 2022 году "на руки" получал 162 688 тенге, в 2023 году эта сумма должна незначительно вырасти – до 163 230 тенге.

На сколько могут вырасти маленькие зарплаты

Вместе с тем, согласно Налоговому кодексу, если начисленный доход работника за налоговый период не превышает 25 МРП, то облагаемая налогом сумма уменьшается еще на 90%.

В 2022 году это касалось окладов ниже 76 575 тенге, а в 2023 – 86 250 тенге.

Например, в прошлом году чистая зарплата работника с окладом в 80 тысяч тенге рассчитывалась по вышеуказанному алгоритму, то есть составляла 67 648 тенге. ИПН при этом был равен 2 752 тенге.

А в этом году он должен уменьшиться не только за счет увеличенного вычета, но и применяемой корректировки, в результате чего составит 221 тенге. "Чистая" зарплата при этом должна быть равна 70 179 тенге.

Таким образом рост МРП не значительно, но может повлиять на увеличение зарплат некоторых казахстанцев. При этом напомним, что применение дополнительных вычетов может еще больше уменьшить размер индивидуального подоходного налога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2004392-kak-rost-mesyachnogo-raschetnogo-pokazatelya-povliyaet-na-zarplaty-kazahstantsev/