Проезд по БАКАД стал платным в Алматы

БАКАД. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С сегодняшнего дня вступил в силу закон об использовании Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) на платной основе. Сколько стоит проезд по ней, узнали журналисты NUR.KZ.

БАКАД официально открыли больше месяца назад. Все это время проезд по дороге был бесплатным.

Для того, чтобы использовать ее на платной основе, нужно было принять соответствующий приказ и утвердить тарифы. С сегодняшнего дня закон вступил в силу, и за проезд по Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге начнут взимать плату.

Сколько стоит проезд по БАКАД

Отметим, что ставки платы за проезд по БАКАД фиксированные, то есть не зависят от расстояния, которое проедет водитель. При этом заехать и выехать с дороги можно с семи точек.

Исчисляются тарифы в месячных расчетных показателях (МРП – 3 450 тенге в 2023 году) и действуют в течение одного часа – этого времени вполне хватит, чтобы полностью проехать по платной дороге протяженностью 66 километров.

Для легковых автомобилей стоимость поездки составляет 0,07 МРП (241,5 тенге), а для автобусов и грузовиков – от 0,08 МРП (276 тенге) до 0,22 МРП (759 тенге).

Для автовладельцев, проживающих в зоне прохождения БАКАД (Карасайском, Илийском и Талгарском районах), предусмотрена абонентская плата.

Безлимитный проезд легковых автомобилей стоит 0,5 МРП в месяц (1 725 тенге) и 5 МРП в год (17 250 тенге). Для большегрузов месячный абонемент между тем достигает 2,5 МРП (8 625 тенге), а годовой – 25 МРП (86 250 тенге).

Стоимость проезда по БАКАД в 2023 году. Инфографика: NUR.KZ

Можно ли оплатить проезд заранее

Оплатить проезд по БАКАД при этом можно посредством постоплаты, то есть погасив долг, образовавшийся уже после его фиксации техническими средствами, установленными на платной дороге.

Также можно провести предварительную оплату, то есть заранее пополнить счет, привязанный к номеру автомобиля.

В любом случае сделать это можно онлайн через мобильные приложения казахстанских банков.

Оплата проезда по БАКАД: мобильное приложение Kaspi.kz

Сам же проезд по БАКАД является безостановочным, то есть на нем нет шлагбаумов и пунктов оплаты.

Таким образом, уже с сегодняшнего дня Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога станет платной. При этом напомним, что за неуплату проезда по платным дорогам в Казахстане грозит штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2029489-proezd-po-bakad-stal-platnym-v-almaty/