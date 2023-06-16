Запуск БАКАД: как оплачивать новую платную дорогу в Алматы

БАКАД. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проезд по запущенной сегодня Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) будет платным. Сколько нужно будет платить за проезд по ней и как это делать, узнали журналисты NUR.KZ.

Сегодня в Алматы был открыт проезд по БАКАД. При этом некоторое время после запуска проезд по дороге будет бесплатным, сообщается на портале Kolesa.kz.

Начислять оплату начнут только после официального опубликования расценок. Они между тем уже были утверждены и озвучены на брифинге Региональной службы коммуникаций города Алматы.

Как оплачивать проезд по БАКАД

В первую очередь отметим, что проезд по БАКАД будет безостановочным, то есть, чтобы за него заплатить, не нужно будет останавливаться на шлагбаумах и прочих пунктах оплаты.

Это можно будет сделать онлайн через мобильные приложения казахстанских банков. По аналогии с оплатой других платных дорог Казахстана оплату можно провести заранее, просто пополнив свой счет, привязанный к номеру автомобиля.

Также можно оплатить задолженность за уже совершенный проезд. На это дается семь дней после въезда на БАКАД.

К слову, на дорогу можно заехать с семи точек. А ее общая протяженность составляет 66 километров. Предполагается, что это расстояние водитель проедет максимум за час. Поэтому оплата проезда действует в течение этого времени.

Сколько стоит проезд по БАКАД

Оплата при этом взимается вне зависимости от пройденного в течение этого часа пути. То есть она фиксированная и исчисляется в месячных расчетных показателях (МРП – 3 450 тенге в 2023 году).

Для легковых автомобилей тариф составляет 0,07 МРП (240 тенге), а для грузовых и автобусов – от 0,12 МРП (414 тенге) до 0,72 МРП (2 484 тенге).

Для владельцев автомобилей, зарегистрированных в зоне прохождения БАКАД (Карасайском, Илийском и Талгарском районах), между тем предусмотрена абонентская плата.

Для безлимитного проезда легковых автомобилей, принадлежащих жильцам, проживающим вдоль БАКАД, можно будет платить 0,5 МРП в месяц (1 725 тенге) и 6 МРП в год (20 700 тенге).

Для большегрузов месячный абонемент между тем может достигать 8,5 МРП (29 325 тенге), а годовой – 102 МРП (351 900 тенге).

Стоимость проезда по БАКАД. Инфографика: Презентация Комитета автомобильных дорог МИИР РК

Напомним, для строительства Большой алматинской кольцевой автомобильной дороги было привлечено 585 млн долларов, которые были заняты у трех международных финансовых институтов. Эти инвестиции теперь должны быть возвращены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2025061-zapusk-bakad-kak-oplachivat-novuyu-platnuyu-dorogu-v-almaty/