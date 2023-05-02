Штрафы и бесплатный проезд: правила пользования платными дорогами изменились в Казахстане

Платная дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Специальные платные участки дорог позволяют быстро преодолеть большие расстояния между городами. О том, кто может пользоваться ими бесплатно и что грозит за неуплату, читайте в материале NUR.KZ.

24 апреля 2023 года был подписан приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК "О внесений изменений в правила пользования платными дорогами в стране".

В нем отражены пункты о способах оплаты, наказания за неуплату и категории авто, которые могут пользоваться проездом бесплатно.

Рассмотрим подробнее принятые изменения, которые вступят в силу 8 мая текущего года.

Как платить

Согласно тексту документа, организация движения на платных дорогах осуществляется с помощью устройства программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд.

Моментом заключения публичного договора является момент въезда на платный участок. При этом заплатить за проезд можно тремя способами:

по предварительной оплате с помощью платежных систем – можно внести деньги на свой счет по номеру автомобиля для автоматического списания или произвести онлайн-платеж по лицевому счету;

постоплата – производится в течение семи дней после проезда по платному участку также путем онлайн-платежа;

оплата на пункте взимания платы при его наличии – на некоторых участках дорог можно заплатить при въезде банковской карточкой или наличными.

Водитель со смартфоном. Иллюстративное фото: dvulikaia/Getty Images

Кому платить не нужно

Освобождение от платы за пользование платными участками получают определенные категории автотранспортных средств, указанных в статье 5-2 закона "Об автомобильных дорогах".

К ним относятся:

специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей – кареты скорой и спасательной помощи, машины полиции, Вооруженных сил РК, специальных госорганов и так далее;

автобусы – осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях (включая соединяющие населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге), принадлежащие прилегающим к участку дороги районам (для перевозки в его пределах);

грузовые авто, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины – в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

легковые авто – ветеранов Великой отечественной войны, а также физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные на этой территории и используемые для перемещения в его пределах.

Жители населенных пунктов вдоль платных дорог могут приобрести абонементы в соответствии с их грузоподъемностью и типа автотранспортного средства.

Платный участок дороги. Иллюстративное фото: aerogondo/Getty Images

Штрафы за нарушения

За неуплату проезда по платным дорогам в течение семи календарных дней после их использования казахстанцам грозит наказание.

Так, на восьмой день в органы транспортного контроля направляются соответствующие материалы для рассмотрения по 628 статье Административного кодекса. В результате таких действий автовладельцам могут выписать штраф:

для физлиц – 5 МРП или 17 250 тенге на 2023 год;

на 2023 год; для юрлиц – 10 МРП или 34 500 тенге.

При этом избежать оплаты не получится даже при въезде на платный участок в обход пункта взимания платы – фиксация автомобилей будет проводиться через арки контроля на самой дороге.

Эти нормы будут действовать с 8 мая 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2018683-shtrafy-i-besplatnyy-proezd-pravila-polzovaniya-platnymi-dorogami-izmenilis-v-kazahstane/