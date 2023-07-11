Когда проезд по БАКАД может стать платным в Алматы

БАКАД. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проезд по Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) будет платным. Соответствующий закон скоро будет введен в действие. С ним ознакомились журналисты NUR.KZ.

Проезд по БАКАД официально открыли 16 июня. Тогда алматинским водителям пообещали, что в ближайший месяц он будет бесплатным.

Между тем Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК приняло приказ "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения «Большая Алматинская Кольцевая автомобильная дорога» (БАКАД) на платной основе", который будет введен в действие 21 июля 2023 года.

То есть официально платной Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога станет именно с этой даты. А значит, и проезд по ней могут начать взимать через 10 дней.

Сколько будет стоить проезд по БАКАД

Отметим, что заехать на БАКАД можно с семи точек, а общая протяженность дороги составляет 66 километров. Предполагается, что это расстояние водитель может проехать за час.

Поэтому оплата проезда будет действовать в течение этого времени и взиматься вне зависимости от пройденного пути. То есть утвержденные законом тарифы являются фиксированными и исчисляются в месячных расчетных показателях (МРП – 3 450 тенге в 2023 году).

Для легковых автомобилей стоимость одной поездки составит 0,07 МРП (241,5 тенге), а для автобусов и грузовиков – от 0,08 МРП (276 тенге) до 0,22 МРП (759 тенге).

Для автовладельцев, проживающих в зоне прохождения БАКАД (Карасайском, Илийском и Талгарском районах), между тем предусмотрена абонентская плата.

Безлимитный проезд легковых автомобилей будет стоить 0,5 МРП в месяц (1 725 тенге) и 5 МРП в год (17 250 тенге). Для большегрузов месячный абонемент между тем может достигать 2,5 МРП (8 625 тенге), а годовой – 25 МРП (86 250 тенге).

Можно ли оплатить проезд заранее

Оплатить проезд по БАКАД при этом можно будет посредством постоплаты, то есть погасив долг, образовавшийся уже после фиксации транспортного средства на платной дороге.

А также оплату можно провести заранее, просто пополнив свой счет, привязанный к номеру автомобиля. В любом случае сделать это можно онлайн через мобильные приложения казахстанских банков.

Оплата проезда по БАКАД: мобильное приложение Kaspi.kz

Сам же проезд по БАКАД останется безостановочным, то есть на нем не будет шлагбаумов и различных пунктов оплаты.

Таким образом, совсем скоро Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога станет платной. А чтобы не пропустить этот момент, можно уже сейчас "закинуть" деньги на номер своей машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2028246-kogda-proezd-po-bakad-mozhet-stat-platnym-v-almaty/