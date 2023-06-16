Как выглядит БАКАД за 180 млрд тенге (видео)

БАКАД. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня состоялось открытие Большой Алматинской кольцевой автодороги в Алматинской области. Как выглядит БАКАД, на строительство которой ушло пять лет, узнали корреспонденты NUR.KZ.

Протяженность дороги составляет 66 километров по три полосы с каждой стороны с ограничением скорости в 120 км/ч. На автодороге запланировано безостановочное движение с системой динамического взвешивания, а также 24 арки контроля с камерами видеонаблюдения.

42 километра дороги имеют ширину в шесть полос, еще 14 - в четыре полосы.

Дорога имеет покрытие в виде асфальто-бетонной смеси. На протяжении всей дороги располагаются 43 моста и 7 развязок.

Пролегает БАКАД через три района Алматинской области: Илийский, Карасайский и Талгарский.

Отметим, что проект был реализован за 3 года с опережением срока на 1 год, работы велись круглогодично.

Построен БАКАД при участии казахстанской, корейской и турецкой сторон, а также с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития и Евразийского банка развития.

Ожидается, что БАКАД позволит улучшить экологическую ситуацию в Алматы и разгрузит город, так как транзитный транспорт будет проходить в объезд мегаполиса.

Карта БАКАД. Фото: eabr.org

Как сообщил председатель Комитета автодорог Толеген Абдуллин, в течение 16 лет содержать автодорогу и нести гарантийные обязательства будут инвесторы.

По его словам, обустроено более 200 видеокамер, фиксирующих видеообзор и скоростной режим. Также устроены весогабаритные арки, которые в динамике фиксируют вес транспорта и в случае перегруза выставляют штраф.

В ближайший месяц проезд будет бесплатным.

Напомним, строительство БАКАД началось еще в 2018 году, стоимость проекта тогда составляла 180 млрд тенге.

В 2019 году сообщалось, что дорогу откроют в 2021 году. В мае этого году сообщили, что БАКАД откроют ориентировочно 15 июня.

Сегодня, 16 июня, состоялось открытие Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. В официальной церемонии приняли участие акимы Алматы и Алматинской области и министр нацэкономики.

Протяженность дороги составляет 66 километров, она разделена на три полосы с каждой стороны, ограничение скорости – 120 км/ч. На автодороге запланировано безостановочное движение с системой динамического взвешивания, а также 24 арки контроля с камерами видеонаблюдения.

Между тем проезд по запущенной Большой алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) будет платным.

Оплату можно произвести онлайн через мобильные приложения казахстанских банков. По аналогии с оплатой других платных дорог Казахстана оплату можно провести заранее, просто пополнив свой счет, привязанный к номеру автомобиля. Также можно оплатить задолженность за уже совершенный проезд. На это дается семь дней после въезда на БАКАД.

Для легковых автомобилей тариф составляет 0,07 МРП (240 тенге), а для грузовых и автобусов – от 0,12 МРП (414 тенге) до 0,72 МРП (2 484 тенге).

Для владельцев автомобилей, зарегистрированных в зоне прохождения БАКАД (Карасайском, Илийском и Талгарском районах), между тем предусмотрена абонентская плата.

Для безлимитного проезда легковых автомобилей, принадлежащих жильцам, проживающим вдоль БАКАД, можно будет платить 0,5 МРП в месяц (1 725 тенге) и 6 МРП в год (20 700 тенге).

Для большегрузов месячный абонемент между тем может достигать 8,5 МРП (29 325 тенге), а годовой – 102 МРП (351 900 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024924-kak-vyglyadit-bakad-za-180-mlrd-tenge-video/