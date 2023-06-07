Сколько придется платить казахстанцам после отмены ЕСП

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане завершается действие единого совокупного платежа (ЕСП), с помощью которого самозанятые граждане получали социальную защиту. Сколько они будут платить вместо ЕСП, узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент самозанятые казахстанцы могут использовать единый совокупный платеж для оплаты налогов, пенсионных взносов, социальных отчислений и медстрахования. Его размер составляет 1 МРП (3 450 тенге в 2023 году) – для жителей городов и 0,5 МРП (1 725 тенге) – для сельской местности.

Другими словами, сделав всего один платеж, гражданин может получить все социальные гарантии, которыми обладают официально трудоустроенные работники. Однако в скором времени ЕСП будет упразднен.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК) отмечают, что единый совокупный платеж изначально вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) для самозанятых граждан, которые предоставляли какие-либо услуги, но не регистрировались в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

"Основная или даже единственная цель, которую преследовало введение ЕСП – вовлечение самозанятых в системы обязательного социального медицинского страхования, социального страхования и пенсионного обеспечения. Поэтому это был льготный период с низкими платежами. И он завершается", – сообщили в пресс-службе КГД МФ РК.

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько придется платить вместо ЕСП

В комитете напомнили, что сейчас в стране идет поэтапное внедрение декларирования доходов физических лиц, при котором необходимо отражение размера доходов.

При этом граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор – быть предпринимателем или стать наемным работником. Если казахстанец предпочтет первый вариант, то ему нужно будет выбрать подходящий налоговый режим.

"Наиболее выгодным при оказании личных услуг является налоговый режим с использованием специального мобильного приложения «e-Salyq Business», которое позволяет выдать чек, рассчитает за вас налоги и платежи. Декларация при этом не представляется", – рассказывают представители Комитета государственных доходов.

В рамках этого налогового режима платеж в бюджет составит 1% от полученного дохода (индивидуальный подоходный налог).

Помимо этого для дальнейшего участия в системах пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования предпринимателю нужно будет оплачивать социальные платежи. Их минимальная сумма на 2023 год составляет 14 350 тенге, что соответствует минимальной заработной плате (МЗП). Туда входят:

обязательные пенсионные взносы – 7 000 тенге (10% от МЗП);

(10% от МЗП); социальные отчисления – 2 450 тенге (3,5% от МЗП);

(3,5% от МЗП); взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – 4 900 тенге (5% от 1,4 МЗП).

Таким образом, чтобы сохранить все свои социальные гарантии, плательщикам ЕСП придется платить заметно больше текущей суммы, которую они тратят на единый совокупный платеж.

К слову, новость об окончании действия ЕСП уже вызвала неоднозначную реакцию в обществе, а некоторые эксперты считают, что частники просто не потянут такие расходы и уйдут в тень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2023726-skolko-pridetsya-platit-kazahstantsam-posle-otmeny-esp/