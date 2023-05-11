ЕСП могут отменить в Казахстане: что делать самозанятым

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Единый совокупный платеж (ЕСП) является удобным инструментом для самозанятых граждан. Однако в следующем году его действие может прекратиться. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы могут использовать ЕСП для оплаты налогов, пенсионных взносов, социальных платежей и медстрахования – все это входит в сумму ежемесячного платежа. А его стоимость составляет 1 МРП (3 450 тенге в 2023 году) для жителей городов и 0,5 МРП (1 725 тенге) для сельской местности.

При этом ЕСП может применяться при аренде жилья и других видах самостоятельной занятости.

Однако, согласно новому Социальному кодексу, с 1 января 2024 года ЕСП прекращает свое действие.

О чем говорит кодекс

В пункте 3 статьи 263 "Порядок введения в действие настоящего кодекса" указано следующее:

"Установить, что:

1) подпункты 23), 24), 25), 26) пункта 1 статьи 17, части четвертая и пятая пункта 2 статьи 78, части пятая и шестая пункта 1 статьи 85, часть вторая пункта 1 статьи 113, пункт 3 статьи 181, части вторая и третья пункта 1 статьи 240, подпункт 5) статьи 243, пункт 2 статьи 244, пункт 4 статьи 245, пункт 4 статьи 246, подпункт 7) пункта 9 статьи 248, подпункт 4) пункта 1 статьи 249 настоящего Кодекса действуют до 1 января 2024 года".

То есть указаны все статьи, в которых отмечается ЕСП. А значит, его действие может быть прекращено с начала следующего года.

При этом в Налоговом кодексе перед разделом "Единый совокупный платеж" также отмечено, что данный раздел введен в действие с 1 января 2019 года и действует до 1 января 2024 года.

Соответственно, если текущие положения Социального и Налогового кодексов вступят в силу, то с 2024 года арендодатели и самозанятые казахстанцы вместо ЕСП будут вынуждены выбирать другие налоговые режимы.

Напомним, что новый кодекс подразумевает увеличение выплат по больничным листам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2020131-esp-mogut-otmenit-v-kazahstane-chto-delat-samozanyatym/