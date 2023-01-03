ЕСП какого размера нужно будет заплатить казахстанцам за наступивший год

Доллары и калькулятор. Иллюстративное фото: pexels.com

Самозанятые казахстанцы имеют возможность платить налоги и другие взносы в бюджет одним платежом. О том, на сколько увеличилась стоимость этой услуги в 2023 году, читайте в материале NUR.KZ.

Единый совокупный платеж – это удобный инструмент, созданный для самозанятых граждан. Он включает в себя:

индивидуальный подоходный налог, который уходит в местный бюджет – занимает 10% от суммы платежа;

социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования – 20% от ЕСП. При этом в случае наемных работников данные отчисления делает работодатель за свой счет;

обязательные пенсионные взносы, которые уходят на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ – 30% от суммы платежа;

взносы за обязательное социальное медицинское страхование – на это уходит 40%.

В 2023 году не только изменится стоимость ЕСП, но в некоторых сферах деятельности также запретят его использование.

Сколько стоит ЕСП

Стоимость единого совокупного платежа зависит не только от размера месячного расчетного показателя, но и места проживания плательщика: в городах она равна 1 МРП, а в сельской местности – 0,5 МРП.

Соответственно, в связи с ростом МРП в 2023 году плательщики ЕСП, проживающие в городах Казахстана, будут вносить по 3 450 тенге в месяц, а жители сельской местности – 1 725 тенге.

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Напомним, что ЕСП могут платить лица, соответствующие следующим условиям:

осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, оплатили ЕСП и не используют труд наемных работников;

оказывают услуги и реализуют сельскохозяйственную продукцию личного подсобного хозяйства собственного производства (за исключением подакцизной продукции) исключительно физическим лицам, не являющимся налоговыми агентами;

их годовой доход, получаемый в результате осуществления такой деятельности, не превышает 1 175 МРП, установленного на 1 января соответствующего финансового года. То есть за 2023 год – 4 053 750 тенге.

При этом есть виды деятельности, в рамках которых самозанятые не могут платить ЕСП. В 2023 году данный список был расширен.

Кто не сможет платить ЕСП

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), вводятся дополнения, касающиеся плательщиков ЕСП.

Предприниматель. Иллюстративное фото: freepik.com/drobotdean

Так, в пункт 3 статьи 774 добавят подпункты 6 и 7, которые вносят запрет на уплату ЕСП для лиц, осуществляющих следующие виды деятельности:

консультационные и (или) маркетинговые услуги;

деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;

финансовую, страховую деятельность и посредническую деятельность страхового брокера и страхового агента;

деятельность в области права, юстиции и правосудия;

оказание услуг на основании агентских договоров (соглашений).

Как оплатить ЕСП

Услуги по оплате ЕСП доступны в мобильных приложениях банков второго уровня. Для этого нужно перейти в раздел "Налоги" или "Платежи в бюджет".

При этом размер платежа обычно определяется автоматически на основе ИИН плательщика.

Напомним, что можно оплатить ЕСП на год вперед, чтобы случайно не пропустить платежи и не лишиться медицинской страховки, а также непрерывно участвовать в пенсионной системе и быть застрахованным в системе социального страхования – это может отразиться на будущих пособиях.

За весь 2023 год жители городов, которые платят ЕСП, на это потратят 41 400 тенге, а в сельской местности – 20 700 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2003623-esp-kakogo-razmera-nuzhno-budet-zaplatit-kazahstantsam-za-nastupivshiy-god/