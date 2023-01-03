Стартовал второй этап всеобщего декларирования: кто и какую декларацию должен сдать в 2023 году

Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане стартует второй этап всеобщего декларирования. В рамках него первоначальную декларацию будут сдавать работники государственных учреждений, а участники первого этапа должны предоставить другую отчетность. В подробностях разбирались журналисты NUR.KZ.

Поэтапное внедрение всеобщего декларирования доходов и имущества в Казахстане идет полным ходом. В результате все казахстанцы ежегодно должны будут сдавать декларации.

Как сообщается на портале “Электронного правительства Республики Казахстан”, реализация всеобщего декларирования будет способствовать:

противодействию теневой экономике;

снижению уровня коррупции в государственных органах;

расширению налоговой базы и увеличению поступлений в бюджет индивидуального подоходного налога;

повышению налоговой культуры налогоплательщиков страны.

Этапы введения всеобщего декларирования

Чтобы казахстанцы постепенно привыкали к новым реалиям, обязанность сдачи декларации вводится в четыре этапа.

Первый был запущен два года назад. В рамках него начали сдавать декларации:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и приравненные к ним лица, а также их супруги.

Напомним, что есть казахстанцы, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с различными законами.

На втором этапе, который стартовал 1 января 2023 года, декларацию начнут сдавать работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

К таковым относятся трудящиеся организаций образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее.

Со следующего года к ним присоединятся руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. То есть они войдут в систему всеобщего декларирования с третьего этапа.

Декларация. Иллюстративное фото: pixabay.com

А с 1 января 2025 года декларации начнут сдавать оставшиеся категории граждан, то есть все казахстанцы.

Какие декларации должны сдавать казахстанцы

При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется декларация об активах и обязательствах. То есть в первый раз нужно сдать отчетность по форме 250.00.

В ней отражаются сведения о наличных средствах, недвижимом имуществе и транспортных средствах, зарегистрированных в других странах, о счетах в иностранных банках, о наличии инвестиционного золота, ценных бумаг и других активов.

Что касается обязательств, то в отчетности нужно указать сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях при их наличии, а также об имуществе, переданном в доверительное управление.

В последующем все, кто вошел в систему всеобщего декларирования, будут ежегодно сдавать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

В ней некоторые пункты как повторяются, так и отличаются. Например, в ежегодной отчетности нужно будет указывать сведения о доходах, о приобретенном имуществе и происхождении потраченных на него денег, о продаже имущества и так далее.

Что нужно указать в декларации, обычно подробно написано в электронных формах. Например, при их сдаче с помощью мобильного приложения.

Все данные должны быть актуальны на 31 декабря прошедшего года.

Когда нужно сдать декларацию

Старт второго этапа не означает, что декларация должна быть сдана в ближайшее время. Для этого есть как минимум полгода.

На бумажном носителе отчетность можно подать не позднее 15 июля, а в электронном виде – не позднее 15 сентября.

Отметим, что за предоставление недостоверной информации или несдачу декларации предусмотрено административное наказание. Но в Комитете госдоходов пообещали, что проверочные мероприятия будут проводиться только после 2025 года, когда всеобщее декларирование будет внедрено полностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2002449-startoval-vtoroy-etap-vseobschego-deklarirovaniya-kto-i-kakuyu-deklaratsiyu-dolzhen-sdat-v-2023-godu/