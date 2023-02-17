Как платить ЕСП, чтобы не потерять право на бесплатную медицину в Казахстане

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Единый совокупный платеж (ЕСП) – удобный инструмент для самозанятых. С помощью него они могут сразу оплатить положенные налоги, взносы и отчисления, сохранив для себя преимущества официально трудоустроенного работника. О том, как платить ЕСП правильно, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане по итогам 4 квартала 2022 года насчитывалось порядка 2,1 млн самозанятых граждан. Эти люди не работают официально, но имеют временные заработки.

Чтобы иметь государственные гарантии, которые есть у официально трудоустроенных граждан, самозанятые могут платить единый совокупный платеж (ЕСП). Он содержит в себе подоходный налог, социальное отчисление, пенсионный взнос и взнос за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Таким образом, оплачивая ЕСП, самозанятый получает статус застрахованного в системе ОСМС, у него появляется возможность получать полный спектр бесплатной медицинской помощи. Кроме того, в будущем он может рассчитывать на пенсию из ЕНПФ и выплаты из Государственного фонда социального страхования.

Как правильно платить ЕСП

Как объясняют представители Фонда социального медицинского страхования, за неуплату единого совокупного платежа никто самозанятых наказывать не собирается. Это дело абсолютно добровольное, и каждому гражданину следует самостоятельно решить, стоит ли его платить или нет.

Величина ЕСП зависит от региона и от размера месячного расчетного показателя. В 2023 году 1 МРП равен 3 450 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителям столицы, а также городов республиканского и областного значения, чтобы оставаться застрахованным, достаточно раз в месяц платить по 1 МРП, или 3 450 тенге в 2023 году. Для граждан, проживающих в других регионах, размер ЕСП в два раза меньше – 0,5 МРП, или 1 725 тенге.

Важно понимать, что смысл в едином совокупном платеже будет только в том случае, если платить его каждый месяц. Стоит хоть раз его не оплатить, как статус застрахованного в системе ОСМС "сгорит", и придется довольствоваться лишь гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи.

Стоит отметить, что для получения статуса "застрахован" недостаточно внести платеж лишь один месяц. Для этого нужно оплачивать ЕСП 3 месяца подряд. Статус будет присвоен только после внесения платежа за очередной третий месяц оплаты.

"Если сейчас некий гражданин оплатит ЕСП за февраль, статус застрахованного он тут же не получит. Ему нужно оплатить ЕСП за февраль, март и апрель, и в апреле его статус будет активирован", – привел пример сотрудник Фонда социального медицинского страхования Бекзат Турмаханбетов.

Если же плательщик снова пропустит хотя бы месяц, ему придется заново оплачивать три месяца подряд, чтобы в итоге вернуть статус застрахованного.

Оплатить ЕСП сейчас можно в любом банке Казахстана, через мобильные приложения банков и в отделениях «Казпочты». При совершении платежа достаточно указать ИИН лица, за которого производится оплата, а также месяц, за который вносится платеж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2009864-kak-platit-esp-chtoby-ne-poteryat-pravo-na-besplatnuyu-meditsinu-v-kazahstane/