Количество безработных казахстанцев назвали в Бюро нацстатистики

Женщина ищет работу. Иллюстративное фото: pixabay.com

К концу 2022 года в Казахстане насчитывалось более 9 млн трудоспособных граждан, однако не все из них официально работали. Сколько в стране безработных и самозанятых, рассказали аналитики Бюро национальной статистики.

По итогам четвертого квартала 2022 года в разных сферах экономики Казахстана было занято порядка 9 млн человек. Из них около 6,9 млн человек работали по найму (76,7% от общего числа) и еще 2,1 млн человек считались самозанятыми (23,3%).

У наемных работников, по последний данным, к концу 2022 года средняя зарплата по стране составила почти 340 тыс. тенге. Для сравнения: у казахстанцев, которые предпочитают работать на фрилансе, средний доход был равен около 124 тыс. тенге.

Однако вместе с тем работники по найму и трудятся заметно больше самозанятых казахстанцев. Так, например, фактически отработанные часы в среднем на одного занятого в четвертом квартале составили 39 часов в неделю. У наемных работников этот показатель составляет 41 час, а у самозанятых – 34 часа.

Стоит отметить, что по сравнению с третьим кварталом 2022 года численность неполностью занятых, которые работали меньше часов из-за снижения объемов работы или по другим причинам, сократилась сразу на 9,9%, до 268,9 тыс. человек.

Стало меньше и безработных граждан, но всего на 0,1 процентный пункт. По итогам четвертого квартала их численность составила 456,1 тыс. человек (4,8% от общего числа трудоспособного населения). При этом стало меньше казахстанцев, которые не были трудоустроены и при этом не искали работу – на 19,3% за квартал, до 39,5 тыс. человек.

Уровень занятости и безработицы. Инфографика: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что не все безработные казахстанцы к концу года имели этот статус официально. По данным Минтруда, к началу февраля текущего года в органах занятости было зарегистрировано меньше половины безработных граждан – всего 212,1 тыс. человек (2,3% от общей рабочей силы).

Зато на этом фоне снизилось количество безработных молодых казахстанцев в возрасте от 15 до 28 лет – на 0,1 процентный пункт, до 3,8%. В это же время доля молодежи NEET, которая не училась и не работала, снизилась сразу на 0,4 процентных пункта, до 6,3%.

Стоит отметить, что, возможно, по итогам первого квартала 2023 года безработной молодежи в стране окажется значительно больше. Дело в том, что с нового года вступили в силу поправки в закон РК "О государственной молодежной политике", которые увеличили возраст молодежи с 28 до 35 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009177-kolichestvo-bezrabotnyh-kazahstantsev-nazvali-v-byuro-natsstatistiki/