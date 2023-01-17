Какую часть от нового единого платежа будут занимать пенсионные взносы в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С нового года в Казахстане ввели единый платеж для предпринимателей. Он включает в себя все основные отчисления и налоги. О том, какая часть средств будет уходить в качестве обязательного пенсионного взноса, узнали журналисты NUR.KZ.

С 2023 года в закон РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" внесли ряд изменений. Некоторые из них освобождают от налоговой нагрузки, другие же вводят новые виды платежей.

В частности, с 1 января 2023 года в Налоговый кодекс была добавлена новая глава, которая вводит "Единый платеж".

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), его могут оплачивать индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам (СНР).

При этом единый платеж включает в себя:

индивидуальный подоходный налог с дохода работника;

обязательные пенсионные взносы;

социальные отчисления;

взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Другими словами, в стране ввели аналог единого совокупного платежа (ЕСП) для физических лиц, но теперь это касается предпринимателей.

При этом ставка нового единого платежа не фиксированная и составляет определенный процент от зарплаты, который ежегодно будет повышаться. Так, согласно Налоговому кодексу, ставка единого платежа, применяемая к объекту обложения, составляет:

с 2023 года – 20,0%;

с 2024 года – 21,5%;

с 2025 года – 23,8%;

с 2026 года – 24,8%;

с 2027 года – 25,8%;

с 2028 года – 26,3%.

Срок перечисления единого платежа – ежемесячно не позднее 25 числа, следующего за отчетным периодом, то есть в феврале нужно будет заплатить за январь, а в марте – за февраль.

Платежи можно проводить через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какая часть платежа будет поступать в ЕНПФ

Часть единого платежа при этом будет поступать на пенсионный счет работника в виде обязательного пенсионного взноса. Доля, которая будет уходить на пенсионные счета, с каждым годом будет снижаться.

Так, доля ОПВ в ставке единого платежа составляет:

с 2023 года – 50,0%;

с 2024 года – 46,5%;

с 2025 года – 42,0%;

с 2026 года – 40,3%;

с 2027 года – 38,8%;

с 2028 года – 38,0%.

Как отмечают в ЕНПФ, введение единого платежа должно упростить представителям малого бизнеса, работающим по СНР, уплату всех налогов и других обязательных платежей. Также плюсом является то, что в совокупности общая сумма данного платежа меньше, чем при раздельной уплате.

Напомним, в 2023 году также планировалось начать поэтапное введение обязательного пенсионного взноса работодателя, но, чтобы избежать негативных последствий от дополнительной нагрузки на бизнес, было решено перенести запуск на год позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2005648-kakuyu-chast-ot-novogo-edinogo-platezha-budut-zanimat-pensionnye-vznosy-v-kazahstane/