Будет ли облагаться налогом компенсация по депозитам в Казахстане

Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Налоговый кодекс РК внесли ряд изменений, которые включают новые нормы налогообложения, а также добавляют ряд налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу (ИПН). О поправках рассказали в Комитете государственных доходов РК (КГД РК).

Сразу в несколько статей Налогового кодекса Республики Казахстан были внесены изменения, которые касаются исчисления индивидуального подоходного налога. Часть поправок расширяет перечень налоговых льгот.

Так, согласно внесенным изменениям, в качестве дохода физического лица теперь не рассматриваются:

компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков. Эта норма вводится ретроспективно – с 1 января 2018 года;

стоимость выданной работнику форменной одежды, если законодательством установлена обязанность по ее ношению и обеспечению работодателем – вводится в действие с 1 января 2023 года;

сумма вознаграждения лицу, сообщившему о невыдаче чека или отказе продавца от приема платежных карточек, в случае подтверждения такого факта – вводится в действие с 1 января 2023 года.

То есть, если данные выплаты не рассматриваются в качестве дохода, то и подоходным налогом облагаться не будут.

Также вносится поправка в 341 статью Налогового кодекса, которая регулирует корректировку дохода. Теперь из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов:

доходы от прироста стоимости при реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов – вводится с 1 января 2022 года;

доходы в виде субсидий из средств бюджета для оплаты за арендованное жилье в частном жилищном фонде – вводится с 1 января 2022 года;

компенсация по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте – действует с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года.

Копилка. Иллюстративное фото: unsplash.com/Sasun Bughdaryan

Также есть поправки, которые касаются имущественного дохода. Например, теперь при реализации парковочных мест возникает доход от прироста стоимости только при нахождении на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности. Эта поправка начинает свое действие с 1 января 2022 года.

Другими словами, раньше, если владелец парковочного места продавал его дороже, чем покупал, то он должен был уплатить налог. Теперь же это будет касаться только тех, кто владел парковочным местом менее одного года.

Аналогичная поправка коснулась и реализации недвижимого имущества в случае наследования прав на него одним из супругов. В случае его продажи в течение года также возникает обязанность уплатить налог от прироста стоимости.

Но только ранее при реализации унаследованной недвижимости учитывался период его нахождения на праве собственности у одного из супругов, то есть с момента принятия наследства.

Теперь же отчет будет идти от даты регистрации права общей совместной собственности супругов на такое имущество. Эта поправка начала работать с 1 января 2023 года.

Впрочем, одними льготами все не обошлось. Помимо этого поправками также ввели новую норму по налогообложению – начиная с 1 января 2023 года, если возникает доход от прироста стоимости при реализации цифровых активов, то он облагается индивидуальным подоходным налогом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2005284-budet-li-oblagatsya-nalogom-kompensatsiya-po-depozitam-v-kazahstane/