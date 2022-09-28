Сколько платят казахстанцы за коммунальные услуги

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В начале текущего года в Казахстане был введен мораторий на повышение коммунальных услуг. Однако он продлился только до 1 июля 2022 года. О том, как теперь изменились тарифы на комуслуги, рассказали аналитики Ranking.kz.

Мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг, который был введен в январе текущего года, положительно повлиял на доходы населения. Как отмечают аналитики, в течение этого промежутка времени в стране действительно не росли тарифы. А после окончания моратория цены вовсе снизились.

Так, во втором квартале 2022 года в ряде регионов страны снизились тарифы на воду, отопление, электроэнергию, газ и канализацию. По итогам августа сумма снижения составила порядка 9,05 млрд тенге.

Таким образом, коммунальные услуги в Казахстане, которые отличаются относительной дешевизной, особенно в сравнении с другими странами СНГ, для многих казахстанцев стали еще дешевле.

Это подтверждают и аналитики. Так, в разбивке по сегментам услуг картина выглядит следующим образом:

водоснабжение – во втором квартале стало дешевле на 0,7% ;

; горячая вода – подешевела на 1,7% ;

; водоотведение – на 0,8% ;

; газоснабжение – на 1,4% ;

; отопление – на 0,4% ;

; электроэнергия осталась на прежнем уровне.

Рост цен на комуслуги. Инфографика: ranking.kz

Между тем, несмотря на тот факт, что в августе часть тарифов продолжила свое снижение, по некоторым категориям был зафиксирован рост цен – в целом на 1,5% по отношению к началу года.

Если рассматривать отдельно регулируемые коммунальные услуги, то они с начала года выросли в цене лишь на 0,4%.

Однако некоторые услуги в августе продолжили показывать спад цен. Это касается центрального отопления и горячего водоснабжения, которые стали с начала года дешевле на 0,7% и на 3,9% соответственно.

Сколько платят казахстанцы

В многолетней динамике ситуация немного отличается. Например, в 2018 году средний по Казахстану тариф на центральное отопление составлял 3 999 тенге за 1 Гкал. В 2020 году стоимость 1 Гкал упала до 3 373 тенге, а в 2021 году она снова начала расти и уже составляла в среднем 3 460 тенге.

Тарифы на отопление. Инфографика: ranking.kz

Что касается водоснабжения, то здесь все неоднозначно. Например, тариф на горячую воду в 2018 году составлял около 240 тенге за 1 кубометр, а в 2021 году он дорос до 263,1 тенге за кубометр.

С холодной водой обратная ситуация – она стала дешевле. В 2018 году 1 кубометр стоил казахстанцам в среднем 73 тенге, а в 2021 году уже 71,05 тенге.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение. Инфографика: ranking.kz

Также за несколько лет подорожал и газ, транспортируемый по распределительным сетям. В 2018 году стоимость кубометра составляла 18,88 тенге, а в 2021 году – уже 26,36 тенге.

Тарифы на газ. Инфографика: ranking.kz

Аналогичное подорожание задело и электроэнергию. В зависимости от уровня потребления, в 2018 году казахстанцы, которые не использовали электрические плиты, платили за электроэнергию по следующим тарифам:

1 уровень – 1 191 тенге за 100 киловатт-час;

за 100 киловатт-час; 2 уровень – 1 519 тенге ;

; 3 уровень – 1 850 тенге.

В 2021 году тарифы стали выше:

1 уровень – 1 475 тенге за 100 киловатт-час;

за 100 киловатт-час; 2 уровень – 1 902 тенге ;

; 3 уровень – 2 369 тенге.

Стоимость электроэнергии. Инфографика: ranking.kz

Как подорожание «коммуналки» повлияло бюджет казахстанцев

Повышение коммунальных услуг, особенно с ростом средних зарплат в Казахстане, может показаться незначительным. Однако этот фактор, вкупе с общим ростом цен, очень сильно повлиял на благосостояние многих казахстанцев.

Так, расходы граждан по итогам первого квартала текущего года выросли на 17% за год, в то время как доходы – лишь на 15%. В некоторых регионах страны, как например в Алматы и Алматинской области, расходы вовсе стали превышать доходы семей.

Расходы на душу населения. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, на фоне общего подорожания платные услуги занимают лишь 6,1% от общей доли расходов населения. Для сравнения, на еду казахстанцы тратят половину своего дохода.

Поэтому политика сдерживания роста цен в сегменте коммунальных услуг, по мнению экспертов, дает заметные результаты и, по сути, защищает казахстанцев от дополнительного удара по семейному бюджету.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1990065-skolko-platyat-kazahstantsy-za-kommunalnye-uslugi/