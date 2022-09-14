Коммунальные услуги в Казахстане оказались дешевле, чем в других странах СНГ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На оплату коммунальных услуг уходит значительная часть дохода казахстанских семей. Однако оказалось, что во многих других странах СНГ "коммуналка" стоит еще дороже. О том, где самые высокие тарифы, рассказали аналитики Energyprom.

Средняя зарплата после вычета всех налогов и отчислений в Казахстане в 2022 году составила порядка 409,3 доллара. В рейтинге стран мира по средней "чистой" зарплате наша страна заняла 78 место среди 105 участников. Однако, если соотнести доходы семьи с их тратами, то окажется, что ситуация значительно лучше, чем может показаться на первый взгляд.

Так, согласно данным аналитиков, в Казахстане одни из самых дешевых коммунальных услуг среди других стран бывшего Советского Союза. Например, ее стоимость для квартиры площадью 85 квадратных метров обойдется всего в 47 долларов в месяц, или 11,3% от общего дохода.

Для сравнения, коммунальные услуги аналогичной квартиры в России будут стоить почти в три раза больше – 131,8 долларов, что составляет 15,5% от среднестатистического дохода семьи.

Относительной дешевизной отметились также Беларусь (56,9 долларов) и Узбекистан (36,8 долларов). В этих странах у семьи со средними доходами будет уходить на "коммуналку" порядка 11,9% и 13% средней ежемесячной зарплаты.

Азербайджан оказался на четвертом месте среди стран СНГ – здесь в среднем коммунальные услуги стоят около 49,6 долларов, что составляет около 14,4% от средней зарплаты.

Сильнее всего "коммуналка" бьет по карману жителей Молдовы – 132,3 доллара в месяц, или 32,8% от зарплаты. Не отстает в этом плане и Украина: средний чек за коммунальные услуги здесь составляет лишь 83,7 доллара, но на его оплату уходит около 21,2% ежемесячного дохода.

Для сравнения, в Армении стоимость комуслуг выше – 89,8 доллара, но это лишь 18,8% от средней зарплаты в стране.

Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что в скором времени показатели Казахстана могут измениться. Несмотря на то, что на общем фоне инфляции (16,1% по итогам августа) коммунальные услуги стали за год дешевле на 0,3%, казахстанцев в ближайшем будущем ждет ряд подорожаний.

Например, это касается роста стоимости электроэнергии из-за отмены дифференциации тарифов. По некоторым данным, стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию может увеличиться в среднем на 300 тенге.

Не стоит также забывать и о введении с 2023 года "налога на роскошь", которым будут облагаться владельцы яхт, элитных автомобилей и другого дорогого имущества. Впрочем, он не должен затронуть средний класс, так что среднестатистической казахстанской семье можно не беспокоиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1987691-kommunalnye-uslugi-v-kazahstane-okazalis-deshevle-chem-v-drugih-stranah-sng/