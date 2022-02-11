Как повлияет на доходы населения мораторий на повышение тарифов на комуслуги в Казахстане

В январе текущего года в стране на полгода были "заморожены" тарифы на комуслуги. Как это отразится на доходах населения, читайте в материале NUR.KZ.
Как сообщает Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, в стране был введен мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение).
Тарифы будут сдерживаться на уровне декабря 2021 года сроком на 180 дней. Были скорректированы цены 103 субъектов-монополистов.
Напомним, что данный мораторий действует до 1 июля 2022 года.
В результате действия моратория будут сэкономлены денежные средства населения на сумму порядка 3,2 млрд тенге, в том числе по:
- теплоснабжению – 1,4 млрд тенге;
- электроснабжению – 839,7 млн тенге;
- водоснабжению – 367,6 млн тенге;
- водоотведению – 224,6 млн тенге;
- газоснабжению – 318,7 млн тенге.
Напоминаем, что также на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1955631-kak-povliyaet-na-dohody-naseleniya-moratoriy-na-komuslugi-v-kazahstane/