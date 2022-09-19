Жители некоторых регионов Казахстана тратят больше, чем зарабатывают

Деньги и бумажник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Расходы казахстанцев с начала года сильно выросли. В четырех регионах страны они вообще превысили доходы. О том, где дороже всего жить, рассказали аналитики Finprom.

Не секрет, что рост цен на товары и услуги бьют все рекорды. По итогам августа годовая инфляция достигла отметки 16,1%. Такая ситуация неизбежно приводит к росту расходов домашних хозяйств.

Так, по данным аналитиков, во втором квартале 2022 года расходы казахстанских семей достигли 774,9 тыс. тенге за три месяца – это на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Для сравнения, за это же время доходы домохозяйств выросли на 16,4%, а их средний размер за три месяца составляет порядка 819,4 тыс. тенге.

Таким образом, соотношение расходов и доходов в среднем на одно домохозяйство за год сократилось с 96,1% до 94,6%. В денежном выражении за год разница выросла с 27,1 тыс. тенге до 44,5 тыс. тенге.

Денежные расходы казахстанских семей. Инфографика: finprom.kz

Где тратят больше всего

Цены в разных регионах страны не растут с одинаковой скоростью, поэтому и расходы казахстанских семей могут заметно отличаться в зависимости от места проживания. Так, самые маленькие расходы были зафиксированы в трех регионах:

Костанайская область – 559,2 тыс. тенге за три месяца;

за три месяца; Абайская область – 573,6 тыс. тенге ;

; Шымкент – 598,6 тыс. тенге.

Стоит отметить, что если в первых двух регионах соотношение доходов и расходов составляет 76,5% и 74,9% соответственно, то в Шымкенте домохозяйства вынуждены тратить почти все – 99,8%.

Самые высокие расходы были зафиксированы в Алматы (932,4 тыс. тенге), в Кызылординской (924,8 тыс. тенге) и Улытауской (912,7 тыс. тенге) областях.

В то же время в четырех регионах расходы вообще превысили доходы. Так, в Алматы семьи в среднем тратят на 10,6% больше, чем зарабатывают. В Алматинской области средние расходы за три месяца составляют 795,6 тыс. тенге (на 10% больше доходов), в Жетысуской они превышают на 9,9%, а в Туркестанской – на 5,4%.

Расходы казахстанских семей в региональном разрезе. Инфографика: finprom.kz

На что уходят деньги

Большая часть доходов казахстанских семей уходит на потребительские расходы. Во втором квартале 2022 года они выросли на 13,8% и теперь составляют порядка 713,9 тыс. тенге за три месяца.

Из чего состоят потребительские расходы за три месяца:

продовольственные товары – 398,5 тыс. тенге (рост 10,2%);

(рост 10,2%); непродовольственные товары – 182,2 тыс. тенге (рост 17,7%);

(рост 17,7%); платные услуги – 133,2 тыс. тенге (прирост 20,1% за год);

Еще 45,3 тыс. тенге в структуре денежных расходов домашних хозяйств занимают кредиты и долги. По сравнению со вторым кварталом 2021 года их объем увеличился на 29,6%. Еще около 15,6 тыс. тенге (на 9,2% больше, чем годом ранее) составляют алименты, материальная помощь, налоги и другие платежи.

На что казахстанцы тратят больше всего денег. Инфографика: finprom.kz

Казахстан занимает первое место по росту зарплат среди других стран-участниц ЕАЭС. Однако, как показывают эти данные, вместе с ростом доходов из-за рекордной инфляции стремительно растут и расходы населения, причем в некоторых регионах страны они или сравнялись с доходами, или даже превысили их.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1988464-zhiteli-nekotoryh-regionov-kazahstana-tratyat-bolshe-chem-zarabatyvayut/