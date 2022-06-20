Половину своих доходов казахстанские семьи тратят на еду

Цены на многие товары и услуги растут, а вместе с ними увеличиваются и расходы казахстанских семей. О том, на что в основном тратят деньги казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.
В Казахстане наблюдаются рекордные темпы инфляции. Цены на продукты, товары и услуги с каждым месяцем становятся все выше и выше. Такая ситуация не могла не повлиять на финансовое состояние казахстанцев.
По данным аналитиков Finprom, за год расходы казахстанских семей увеличились на 17%, а доходы тем временем всего на 15,5%. На данный момент средняя сумма расходов одного домохозяйства составляет 754,6 тысячи тенге за один квартал текущего года. Доходы лишь немногим выше - 777,8 тысячи тенге за три месяца.
Среди регионов РК самые высокие расходы в первом квартале 2022 года наблюдались у домохозяйств Алматы (935,9 тысячи тенге на семью). Несколько меньше тратятся семьи в Кызылординской (881 тысяча тенге) и Карагандинской (862,3 тысячи тенге) областях.
В трех регионах РК расходы домохозяйств вообще превысили доходы:
- в Туркестанской области - на 15%;
- в Алматинской области - на 14,8%;
- в Алматы - на 11,2%.
На что тратят деньги казахстанцы
В структуре затрат домашних хозяйств в первом квартале 2022 года почти 92% составили потребительские расходы, это в среднем 693,2 тысячи тенге. Из них:
- на продовольственные товары - 377,4 тысячи тенге;
- на непродовольственные товары - 182,6 тысячи тенге;
- на платные услуги - 133,1 тысячи тенге.
Прочие расходы выросли на 25,5%, но составили при этом лишь 61,4 тысячи тенге в среднем на домохозяйство.
Затраты непосредственно на еду и безалкогольные напитки также выросли - на 12,9% за год и теперь составляют 349,2 тысячи тенге на семью. Это равно 46,3% от всех расходов и 92,5% от суммы затрат на продовольственные товары.
Отметим, темпы роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки ускорились. Так, по итогам первого квартала текущего года показатель составлял 11,9%, против 11,2% в первом квартале предыдущего года.
То есть казахстанские семьи тратят почти половину своих доходов на еду. Это значительно больше аналогичных затрат среднестатистической семьи в США. Там, по данным на 2020 год, на еду уходило лишь 6,4% доходов американцев.
Данную ситуацию может улучшить недавнее повышение прожиточного минимума, от которого зависит размер адресной социальной помощи. Также не стоит забывать об увеличении пенсий и о планах правительства повысить размер стипендий для студентов.
Хоть и трудно утверждать, что этих мер будет достаточно, однако они могут помочь снизить финансовую нагрузку на казахстанцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974809-polovinu-svoih-dohodov-kazahstanskie-semi-tratyat-na-edu/