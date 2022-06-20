Половину своих доходов казахстанские семьи тратят на еду

Иллюстративное фото: Aja Koska/Getty Images

Цены на многие товары и услуги растут, а вместе с ними увеличиваются и расходы казахстанских семей. О том, на что в основном тратят деньги казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане наблюдаются рекордные темпы инфляции. Цены на продукты, товары и услуги с каждым месяцем становятся все выше и выше. Такая ситуация не могла не повлиять на финансовое состояние казахстанцев.

По данным аналитиков Finprom, за год расходы казахстанских семей увеличились на 17%, а доходы тем временем всего на 15,5%. На данный момент средняя сумма расходов одного домохозяйства составляет 754,6 тысячи тенге за один квартал текущего года. Доходы лишь немногим выше - 777,8 тысячи тенге за три месяца.

Инфографика: finprom.kz

Среди регионов РК самые высокие расходы в первом квартале 2022 года наблюдались у домохозяйств Алматы (935,9 тысячи тенге на семью). Несколько меньше тратятся семьи в Кызылординской (881 тысяча тенге) и Карагандинской (862,3 тысячи тенге) областях.

Инфографика: finprom.kz

В трех регионах РК расходы домохозяйств вообще превысили доходы:

в Туркестанской области - на 15% ;

; в Алматинской области - на 14,8% ;

; в Алматы - на 11,2%.

На что тратят деньги казахстанцы

В структуре затрат домашних хозяйств в первом квартале 2022 года почти 92% составили потребительские расходы, это в среднем 693,2 тысячи тенге. Из них:

на продовольственные товары - 377,4 тысячи тенге ;

; на непродовольственные товары - 182,6 тысячи тенге ;

; на платные услуги - 133,1 тысячи тенге.

Инфографика: finprom.kz

Прочие расходы выросли на 25,5%, но составили при этом лишь 61,4 тысячи тенге в среднем на домохозяйство.

Затраты непосредственно на еду и безалкогольные напитки также выросли - на 12,9% за год и теперь составляют 349,2 тысячи тенге на семью. Это равно 46,3% от всех расходов и 92,5% от суммы затрат на продовольственные товары.

Инфографика: finprom.kz

Отметим, темпы роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки ускорились. Так, по итогам первого квартала текущего года показатель составлял 11,9%, против 11,2% в первом квартале предыдущего года.

Инфографика: finprom.kz

То есть казахстанские семьи тратят почти половину своих доходов на еду. Это значительно больше аналогичных затрат среднестатистической семьи в США. Там, по данным на 2020 год, на еду уходило лишь 6,4% доходов американцев.

Данную ситуацию может улучшить недавнее повышение прожиточного минимума, от которого зависит размер адресной социальной помощи. Также не стоит забывать об увеличении пенсий и о планах правительства повысить размер стипендий для студентов.

Хоть и трудно утверждать, что этих мер будет достаточно, однако они могут помочь снизить финансовую нагрузку на казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974809-polovinu-svoih-dohodov-kazahstanskie-semi-tratyat-na-edu/