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Еда и кредиты: на что чаще всего тратят деньги казахстанцы

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Купюры и монеты тенге лежат в миниатюрной тележке для покупок
Иллюстративное фото: amixstudio / Getty Images

Рост цен на товары и услуги неизбежно привел к увеличению расходов граждан. Казахстанцы за год стали гораздо больше тратиться. Как сильно выросли траты и на что больше всего уходит денег, узнали журналисты NUR.KZ.

Текущий год отметился рекордными темпами инфляции во всем мире. Вместе с этим растут и расходы казахстанцев. По данным аналитиков EnergyProm, в первом квартале текущего года они выросли сразу на 16,7% за год, до рекордных 219,7 тысячи тенге на душу населения.

расходы на душу населения в Казахстане в 2022 году
Инфографика: energyprom.kz

Где в Казахстане дороже жить

Сильнее всего дорожает жизнь в Алматы – сразу на 19,7% за год. В текущем году расходы алматинцев достигли 319,5 тыс. тенге на душу населения за первые три месяца. На второй месте оказалась Карагандинская область – рост расходов составил 15% за год, а сумма достигла 275,3 тыс. тенге на душу населения.

Замыкает тройку антилидеров Нур-Султан – годовой рост расходов составил 14,9%, а общая сумма достигла 266,2 тыс. тенге.

Относительно низкими расходами отметились:

  • Шымкент – 158,2 тыс. тенге на душу населения;
  • Туркестанская область – 165,5 тыс. тенге;
  • Жамбылская область – 174,3 тыс. тенге;
  • Западно-Казахстанская область – 177,9 тыс. тенге на душу населения в первом квартале текущего года.
региональный данные по расходам населения РК
Инфографика: energyprom.kz

Из чего состоят расходы казахстанцев

91,9% всех затрат населения составили потребительские расходы: 201,8 тыс. тенге на одного человека за три месяца, что на 16% больше, чем годом ранее.

Больше всего казахстанцы тратят на еду109,9 тыс. тенге за квартал. Это неудивительно, ведь именно продовольственные товары дорожают сильнее всего.

Следом по доле расходов идут непродовольственные товары— 53,2 тыс. тенге, и платные услуги — 38,8 тыс. тенге в среднем за квартал.

Расходы на материальную помощь родственникам и алименты составили в среднем 4,1 тыс. тенге, на погашение кредитов и долгов — 13,4 тыс. тенге, на налоги, платежи и другие выплаты — 437 тенге.

на что тратят деньги казахстанцы
Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977550-eda-i-kredity-na-chto-chasche-vsego-tratyat-dengi-kazahstantsy/

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