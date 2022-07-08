Еда и кредиты: на что чаще всего тратят деньги казахстанцы

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Рост цен на товары и услуги неизбежно привел к увеличению расходов граждан. Казахстанцы за год стали гораздо больше тратиться. Как сильно выросли траты и на что больше всего уходит денег, узнали журналисты NUR.KZ.

Текущий год отметился рекордными темпами инфляции во всем мире. Вместе с этим растут и расходы казахстанцев. По данным аналитиков EnergyProm, в первом квартале текущего года они выросли сразу на 16,7% за год, до рекордных 219,7 тысячи тенге на душу населения.

Инфографика: energyprom.kz

Где в Казахстане дороже жить

Сильнее всего дорожает жизнь в Алматы – сразу на 19,7% за год. В текущем году расходы алматинцев достигли 319,5 тыс. тенге на душу населения за первые три месяца. На второй месте оказалась Карагандинская область – рост расходов составил 15% за год, а сумма достигла 275,3 тыс. тенге на душу населения.

Замыкает тройку антилидеров Нур-Султан – годовой рост расходов составил 14,9%, а общая сумма достигла 266,2 тыс. тенге.

Относительно низкими расходами отметились:

Шымкент – 158,2 тыс. тенге на душу населения;

на душу населения; Туркестанская область – 165,5 тыс. тенге ;

; Жамбылская область – 174,3 тыс. тенге ;

; Западно-Казахстанская область – 177,9 тыс. тенге на душу населения в первом квартале текущего года.

Инфографика: energyprom.kz

Из чего состоят расходы казахстанцев

91,9% всех затрат населения составили потребительские расходы: 201,8 тыс. тенге на одного человека за три месяца, что на 16% больше, чем годом ранее.

Больше всего казахстанцы тратят на еду – 109,9 тыс. тенге за квартал. Это неудивительно, ведь именно продовольственные товары дорожают сильнее всего.

Следом по доле расходов идут непродовольственные товары— 53,2 тыс. тенге, и платные услуги — 38,8 тыс. тенге в среднем за квартал.

Расходы на материальную помощь родственникам и алименты составили в среднем 4,1 тыс. тенге, на погашение кредитов и долгов — 13,4 тыс. тенге, на налоги, платежи и другие выплаты — 437 тенге.

Инфографика: energyprom.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977550-eda-i-kredity-na-chto-chasche-vsego-tratyat-dengi-kazahstantsy/