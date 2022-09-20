Коммунальные услуги подешевели в некоторых регионах Казахстана

Газовая плита. Иллюстративное фото: pexels.com

В ряде регионов страны снизились тарифы на воду, отопление, электроэнергию, газ и канализацию. О том, как подешевели коммунальные услуги, узнали журналисты NUR.KZ.

На оплату коммунальных услуг уходит значительная часть доходов казахстанцев. Однако, согласно статистике, тарифы в Казахстане отличаются относительной дешевизной, особенно по сравнению с другими странами СНГ.

Более того, как отмечают в Комитете по регулированию естественных монополий, они были дополнительно снижены для жителей некоторых регионов.

Так, в августе текущего года произошло снижение тарифов на коммунальные услуги на сумму 9,05 млрд тенге. В сентябре произошло еще одно удешевление на сумму 609 млрд тенге.

Снижение затронуло жителей Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской и Кызылординской областей, а также городов Алматы и Шымкента.

Таким образом, общая сумма снижения составила почти 9,7 млрд тенге.

На что снизились тарифы:

водоснабжение – общая сумма снижения составила 162 млн тенге ;

; отопление – 379 млн тенге ;

; водоотведение – 22 млн тенге ;

; электроэнергия – 37 млн тенге ;

; газ – 9 млн тенге.

Стоит отметить, что это снижение было реализовано за счет временного компенсирующего тарифа. Другими словами, через некоторое время стоимость коммунальных услуг может вернуться на прежний уровень.

Также не стоит забывать и о том, что в предстоящем в 2023 году казахстанцев ждет новое подорожание. Так, например, из-за отмены дифференциации тарифов на газ его стоимость для жителей Алматы может вырасти в среднем на 300 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1988638-kommunalnye-uslugi-podesheveli-v-nekotoryh-regionah-kazahstana/