До 570 тенге может подорожать доллар в Казахстане, считают эксперты

Эксперты в Казахстане ухудшили свои прогнозы по инфляции и курсу тенге. Доллар, по их мнению, может подорожать почти до 570, а темпы роста цен будут снижаться медленнее. Подробности читайте на NUR.KZ.

Недавно курс доллара побил рекорд в Казахстане, превысив 549 тенге, но вчера он чуть снизился. Однако общие тенденции говорят о том, что в будущем казахстанская валюта может продолжить свое падение.

Такое мнение выразили финансовые эксперты, опрошенные Национальным банком РК. По их ожиданиям, средний курс доллара в 2025 году составит 525,3 тенге, что гораздо ниже настоящего, но связано это с тем, что в феврале-марте текущего года американская валюта стоила меньше 500 тенге.

А вот на 2026 год средний курс ожидается уже на уровне 552 тенге. Аналитики сильно ухудшили свои прогнозы – месяц назад они давали цифру в 541,5 тенге. На 2027 год прогнозируется рост до 568 тенге в среднем за доллар.

Что касается инфляции, то здесь аналитики также стали более скептичными. На конец года прогнозируется 12%. Однако важно учесть, что эти данные были собраны до того, как стало известно, что она ускорилась до 12,9% к началу октября.

На конец 2026 года инфляция ожидается в районе 10%, а в 2027 году – 7%. Проще говоря, аналитики считают, что темпы роста цен будут снижаться гораздо более медленными темпами, чем предполагалось ранее.

На этом фоне эксперты считают, что Нацбанк может продолжить повышать базовую ставку. Последний раз это происходило в марте текущего года, и с тех пор она оставалась неизменной.

Однако прогноз на конец 2025 года вырос до 16,6%. На конец 2026 года базовая ставка может составить 14,8%, а в 2027 году – 12%.

Прогнозы экспертов. Источник: Национальный банк РК

При этом важно понимать, что результаты опроса отражают субъективное мнение аналитиков, и их не стоит воспринимать как руководство к инвестированию. Кроме того, как отмечает сам Нацбанк, в прогнозах по экономике сохраняется неопределенность.

Ранее мы также рассказывали о причинах, по которым тенге ослаб в конце сентября. А недавно стало известно, что Нацбанк собирается продать от 600 до 700 млн долларов из Нацфонда Казахстана, что может поддержать курс тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.