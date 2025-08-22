Выше 560 тенге: прогноз по курсу доллара сделали казахстанские эксперты

Казахстанские эксперты ухудшили прогноз по курсу тенге и инфляции. Доллар может вырасти в среднем до 562,5 тенге, а инфляция начнет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. Подробности – на NUR.KZ.

Официальный курс доллара на 22 августа в Казахстане составляет 537,75 тенге – за день он опустился на 0,58 тенге.

Однако в будущем ожидается сильное ослабление национальной валюты. Такой вывод можно сделать по результатам макроэкономического опроса, который провел Национальный банк РК среди финансовых экспертов.

Так, если ожидается, что в среднем за 2025 год курс доллара составит "умеренные" 522,8 тенге, то в 2026 году он может подняться до 541,5 тенге, а уже в 2027 году средний курс будет равен 562,5 тенге.

Среди причин, которые влияют на тенге, можно отметить относительно "стабильные", но невысокие цены на нефть, возможное снижение объемов экспорта и повышение импорта в текущем году, а также более высокую инфляцию, чем прогнозировалось ранее.

Если говорить непосредственно об инфляции, то ранее эксперты ожидали, что она к концу года снизится до 11%. Однако из-за текущей экономической ситуации этот порог сдвинулся вверх. Ожидается, что годовой рост цен в декабре этого года будет равен 11,3%.

В прогнозах на 2026 год произошел аналогичный сдвиг – с 9% до 9,5%. При этом эксперты считают, что в 2027 году станет немного "легче" – прогноз снизился с 7% до 6,5%.

Прогнозы экспертов. Источник: Национальный банк РК

Впрочем, как отмечает сам Нацбанк, в прогнозах по экономике сохраняется неопределенность. Кроме того, результаты опроса отражают субъективное мнение аналитиков, и их не стоит воспринимать как руководство к инвестированию.

Напомним, ранее стало известно, что Казахстан лидирует по ВВП на душу населения среди стран постсоветского пространства.

А о том, как именно растет ВВП страны, мы рассказывали здесь.

