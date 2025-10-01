Официальный курс доллара побил очередной рекорд в Казахстане

Официальный курс доллара в Казахстане достиг 549,06 тенге, что является историческим рекордом. За день американская валюта подорожала на 0,27 тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Доллар продолжает дорожать в Казахстане. Сейчас официальный курс Национального банка РК, который установлен по итогам вчерашних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), составляет 549,06 тенге – за день рост составил 0,27 тенге.

Текущая стоимость является рекордной за все время – предыдущий рекорд был побит 30 сентября, то есть днем ранее. Тогда по итогам торгов официальный курс установился на уровне 548,79 тенге за доллар.

Между тем подорожал не только доллар, но и евро. Текущий официальный курс равен 644,87 тенге за евро, что также является историческим рекордом – за день европейская валюта выросла в цене сразу на 1,85 тенге.

Отметим, что ранее аналитики объясняли причины ослабления тенге. Среди них они называли дешевеющую нефть и повышенный спрос на иностранную валюту среди компаний, которые в конце сентября активно покупали доллары для оплаты импорта и внешнего долга. Что касается дальнейшего курса доллара, то ранее вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса предположил, что при пессимистичном сценарии он может достигнуть 560 тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Свежая публикация по теме: Что повлияло на укрепление тенге в 2025 году, рассказали в Нацбанке

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.