Нацбанк собирается продать от 600 до 700 млн долларов из Нацфонда Казахстана

В Национальном банке рассказали, что происходило с национальной валютой тенге в сентябре, а также сообщили о планах на октябрь текущего года.

Как рассказали в Нацбанке, по итогам сентября курс тенге ослаб на 1,9%, до 549,07 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 217 млн долларов до 248 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,2 млрд долларов США.

Кроме того, продажи валюты из Национального фонда за сентябрь составили 500 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Доля продаж из Национального фонда составила 9,6% от общего объема торгов или около 24 млн долларов США в день.

"По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре Нацбанком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.

Как сообщалось ранее, Национальный Банк с начала 2025 года приступил к зеркалированию операций по покупке золота у отечественных производителей. В сентябре было стерилизовано 290 млрд тенге", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что валютные интервенции в сентябре не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 378 млн долл. США.

