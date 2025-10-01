Нацбанк собирается продать от 600 до 700 млн долларов из Нацфонда Казахстана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Нацбанк собирается продать от 600 до 700 млн долларов из Нацфонда Казахстана

      Опубликовано:

      Золотые слитки и доллары
      Деньги и золото. Иллюстративное фото: mathieukor/Getty Images

      В Национальном банке рассказали, что происходило с национальной валютой тенге в сентябре, а также сообщили о планах на октябрь текущего года, передает NUR.KZ.

      Как рассказали в Нацбанке, по итогам сентября курс тенге ослаб на 1,9%, до 549,07 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 217 млн долларов до 248 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,2 млрд долларов США.

      Кроме того, продажи валюты из Национального фонда за сентябрь составили 500 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал". Доля продаж из Национального фонда составила 9,6% от общего объема торгов или около 24 млн долларов США в день.

      "По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре Нацбанком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.

      Как сообщалось ранее, Национальный Банк с начала 2025 года приступил к зеркалированию операций по покупке золота у отечественных производителей. В сентябре было стерилизовано 290 млрд тенге", - сказано в сообщении.

      Также стало известно, что валютные интервенции в сентябре не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 378 млн долл. США.

      Ранее мы рассказывали, на что чаще всего тратят "детские" выплаты из Нацфонда Казахстана.

      А в прошлом году аналитики объяснили, почему не все деньги от продажи нефти становятся госдоходом государства.

      Также эксперт объяснил, почему невозможно узнать реальную стоимость нефти из Казахстана.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.