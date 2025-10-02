Доллар подешевел в Казахстане

Биржевой курс доллара за сутки подешевел на две тенге, после того как достиг очередного рекорда. Снизилась и стоимость евро. Почем валюты продают обменники Казахстана, читайте на NUR.KZ.

Три дня подряд курс доллара обновлял рекорды. В понедельник его средний биржевой курс вырос до 548,79 тенге, во вторник – до 549,06 тенге, а вчера – до 549,15 тенге. Последний курс на сегодня установлен Национальным банком Казахстана в качестве официального.

Но сегодняшние торги иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже (KASE) продемонстрировали укрепление тенге. Средневзвешенный курс доллара по их итогам составил 546,96 тенге, уменьшившись на 2 тенге за сутки.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, также немного снизили свои ценники и установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 545 до 546 тенге , продажа – от 551 до 552 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 543 до 547,7 тенге , продажа – от 548 до 551 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 545,5 до 547,5 тенге, продажа – от 548,5 до 550,5 тенге.

На бирже подешевел и евро – более чем на 3 тенге за сутки. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 642,81 тенге. Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 634 до 638 тенге , продажа – от 644 до 646 тенге ;

, продажа – ; Алматы: покупка – от 636 до 643,2 тенге , продажа – от 644 до 648 тенге ;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 635 до 642 тенге, продажа – от 642 до 646 тенге.

Напомним, что вчера обменные пункты страны продавали доллар по курсу выше 552 тенге, а евро – по 650 тенге.

При этом сегодня в Казахстане побил рекорд курс золота, который вырос почти до 70 тыс. тенге за грамм. Рост за год составил почти 70%. Напомним, что причинами ослабления тенге стали подешевевшая нефть и повышенный спрос на иностранную валюту среди компаний, которые в конце сентября активно покупали доллары для оплаты импорта и внешнего долга.

