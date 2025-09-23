Дешевое мясо и низкие зарплаты: насколько казахстанцам доступна говядина

Цены на говядину в Казахстане одни из самых низких в мире, но из-за невысоких зарплат мясо для граждан менее доступно, чем для жителей многих других стран. Подробности читайте на NUR.KZ.

В последние дни жители Казахстана активно обсуждают рост цен на говядину, а сегодня в Минторговли даже запустили горячую линию, по которой можно пожаловаться на высокие цены, торговые надбавки или перебои с поставками мяса.

Между тем ранее мы также рассказывали, что, несмотря на рост цен, по мировым меркам они остаются достаточно низкими – Казахстан оказался на 20 месте среди 147 стран по дешевизне говядины.

Однако сами по себе низкие цены не являются гарантией того, что они доступны для населения. Так, например, в рейтинге стран по размерам зарплат от Numbeo Казахстан занимает только 82 место из 147.

Средняя зарплата здесь оказалась 291 135 тенге, что заметно ниже официальных данных, которые предоставляет Бюро национальной статистики (БНС) – 448 620 тенге во втором квартале 2025 года.

Почему Numbeo дает более низкие цифры:

Причина кроется в методах подсчета: аналитики Numbeo берут сумму уже после вычета налогов на основе данных за последний год. При этом в БНС не учитывают малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, и берут в расчет доплаты, надбавки, премии и иные выплаты.

Таким образом, если сравнить не только цены, но и средние зарплаты, то Казахстан с 20 места в мире по дешевизне говядины мгновенно скатывается аж на 64 место по ее реальной доступности для населения – на средний оклад можно приобрести 77,7 килограмма (кг) бедер говядины.

Таким образом, Казахстан, обгоняя почти всех членов Содружества Независимых Государств по дешевизне говядины, проигрывает некоторым из них по ее доступности.

Например, в России на одну среднюю зарплату можно купить 80,5 кг говяжьих бедер, а в Беларуси – 92,5 кг. В Молдове средств хватит на 78,4 кг.

Самая доступная говядина для населения продается в Катаре – на одну среднюю зарплату здесь можно приобрести 346,2 кг. Следом идут Кувейт (311,5 кг), Объединенные Арабские Эмираты (263,9 кг), США (262,2 кг) и Австралия (258,6 кг).

Самая недоступная говядина продается на Кубе – на среднюю зарплату в 18,9 тыс. тенге в месяц здесь можно купить всего лишь 3,3 килограмма бедренной части говядины.

(в кг) 1 Катар 346,2 2 Кувейт 311,5 3 ОАЭ 263,9 4 США 262,2 5 Австралия 258,6 6 Ирландия 258,6 7 Оман 237,9 8 Нидерланды 226,9 9 Великобритания 226,5 10 Новая Зеландия 226,2 49 Беларусь 92,5 61 Россия 80,5 63 Молдова 78,4 64 Казахстан 77,7 73 Украина 66,9 84 Грузия 58,0 90 Кыргызстан 54,5 93 Узбекистан 53,1 96 Армения 50,4 98 Азербайджан 45,8 120 Таджикистан 25,3 125 Эфиопия 16,3 126 Сирия 4,4 127 Куба 3,3 По данным Numbeo

Таким образом, дешевая по мировым меркам говядина в Казахстане еще не является доказательством того, что она доступна для населения также, как и во всем мире.

Между тем напомним, что ранее Казахстан отличился самым медленным ростом зарплат среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что также могло повлиять на доступность продуктов питания.

