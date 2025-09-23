jitsu gif
    Минторговли запустило горячую линию из-за недовольства ценами на мясо

    Опубликовано:

    Женщина покупает мясо на рынке
    Мясо. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В Министерстве торговли и интеграции запустили горячую линию по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

    В Telegram-канале Минторговли сообщили, что линия по вопросам говядины работает по всей стране и открыта как для граждан, так и для представителей бизнеса.

    "На горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции", - говорится в информации министерства.

    По данным ведомства, оперативная линия создана для усиления обратной связи с населением и бизнесом, повышения прозрачности на продовольственном рынке, а также своевременного реагирования на сигналы с мест.

    Горячие линии по регионам:

    • Астана - 8 (7172) 57-64-02;
    • Алматы - 8 (727) 392-21-54;
    • Шымкент - 8 (7252) 53-07-06;
    • Область Абай - 8 (7222) 35-37-43;
    • Акмолинская область - 8 (7162) 50-29-89;
    • Актюбинская область - 8 (7132) 54-81-26;
    • Алматинская область - 8 (7272) 72-50-083;
    • Атырауская область - 8 (7122) 52-03-91;
    • Западно-Казахстанская область - 8 (7112) 50-00-44;
    • Жамбылская область - 8 (7262) 54-21-69;
    • область Жетісу - 8 (7282) 41-56-10;
    • Карагандинская область - 8 (7212) 21-42-08;
    • Костанайская область - 8 (7142) 53-46-80;
    • Кызылординская область - 8 (7242) 71-15-30;
    • Мангистауская область - 8 (7292) 43-14-34 и 8 (7292) 43-01-17;
    • Павлодарская область - 8 (7182) 55-10-70;
    • Северо-Казахстанская область (СКО) - 8 (7152) 46-81-33;
    • Туркестанская область: 8 (707) 111 6501 и 8 (771) 322 82 82;
    • область Ұлытау - 8 (7102) 76-30-10;
    • Восточно-Казахстанская область - 8 (7232) 26-72-07.

    Также можно обратиться непосредственно в Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (Астана):

    • +7 (7172) 74-98-32
    • +7 (7172) 75-06-49
    • +7 (7172) 74-98-36

    Напомним, недавно в Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали заявление касательно цен на говядину на внутреннем рынке. В ведомстве также заявили, что министерство продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен.

    Также в ведомстве сообщили, что за превышение допустимой надбавки на социальную говядину оформлено 45 постановлений, из которых 33 штрафы.

    Добавим, что на ярмарках в прошедшие выходные, где мясо продавали напрямую от производителей, то есть дешевле, казахстанцы купили 195 тонн говядины за один день.

    А вчера мы писали, что аналитики составили мировой рейтинг стран по стоимости говядины. В итоге Казахстан вошел в двадцатку государств с самым дешевым мясом.

