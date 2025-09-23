Минторговли запустило горячую линию из-за недовольства ценами на мясо

В Министерстве торговли и интеграции запустили горячую линию по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Telegram-канале Минторговли сообщили, что линия по вопросам говядины работает по всей стране и открыта как для граждан, так и для представителей бизнеса.

"На горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции", - говорится в информации министерства.

По данным ведомства, оперативная линия создана для усиления обратной связи с населением и бизнесом, повышения прозрачности на продовольственном рынке, а также своевременного реагирования на сигналы с мест.

Горячие линии по регионам:

Астана - 8 (7172) 57-64-02;

Алматы - 8 (727) 392-21-54;

Шымкент - 8 (7252) 53-07-06;

Область Абай - 8 (7222) 35-37-43;

Акмолинская область - 8 (7162) 50-29-89;

Актюбинская область - 8 (7132) 54-81-26;

Алматинская область - 8 (7272) 72-50-083;

Атырауская область - 8 (7122) 52-03-91;

Западно-Казахстанская область - 8 (7112) 50-00-44;

Жамбылская область - 8 (7262) 54-21-69;

область Жетісу - 8 (7282) 41-56-10;

Карагандинская область - 8 (7212) 21-42-08;

Костанайская область - 8 (7142) 53-46-80;

Кызылординская область - 8 (7242) 71-15-30;

Мангистауская область - 8 (7292) 43-14-34 и 8 (7292) 43-01-17;

Павлодарская область - 8 (7182) 55-10-70;

Северо-Казахстанская область (СКО) - 8 (7152) 46-81-33;

Туркестанская область: 8 (707) 111 6501 и 8 (771) 322 82 82;

область Ұлытау - 8 (7102) 76-30-10;

Восточно-Казахстанская область - 8 (7232) 26-72-07.

Также можно обратиться непосредственно в Комитет по защите прав потребителей МТИ РК (Астана):

+7 (7172) 74-98-32

+7 (7172) 75-06-49

+7 (7172) 74-98-36

Напомним, недавно в Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали заявление касательно цен на говядину на внутреннем рынке. В ведомстве также заявили, что министерство продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен.

Также в ведомстве сообщили, что за превышение допустимой надбавки на социальную говядину оформлено 45 постановлений, из которых 33 штрафы. Добавим, что на ярмарках в прошедшие выходные, где мясо продавали напрямую от производителей, то есть дешевле, казахстанцы купили 195 тонн говядины за один день. А вчера мы писали, что аналитики составили мировой рейтинг стран по стоимости говядины. В итоге Казахстан вошел в двадцатку государств с самым дешевым мясом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.