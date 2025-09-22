Казахстан попал в топ стран с самой дешевой говядиной

Аналитики составили мировой рейтинг стран по стоимости говядины. В итоге Казахстан вошел в двадцатку государств с самым дешевым мясом. Подробности выяснили журналисты NUR.KZ.

В последнее время в Казахстане начали активно обсуждать рост цен на говядину. Министерство сельского хозяйства ранее сообщало о средней оптовой цене в 3 400-3 500 тенге за килограмм, что в целом подтверждается наблюдением самих казахстанцев – на недавних сельхозярмарках ценники варьировались от 2 400 до 3 700 тенге.

Примечательно, что подобные цены фиксируют также аналитики портала Numbeo, которые составили рейтинг стран мира по стоимости говядины. Согласно этому рейтингу по состоянию на 22 сентября килограмм бедренной части говядины в Казахстане стоит в среднем 3 718 тенге. С таким показателем страна заняла 20 среди 127 мест.

Среди стран, которые входят в Содружество Независимых Государств (СНГ), более низкие цены на говядину были зафиксированы только в Беларуси, которая заняла 19 место в рейтинге – там мясо продается в среднем по 3 597 тенге за килограмм.

Среди соседей Украина оказалась ближе всего к Казахстану – она заняла 24 место со средним ценником в 3 879 тенге.

Следом идут Кыргызстан (4 281 тенге, 35 место), Молдова (4 854 тенге, 40 место), Узбекистан (5 059 тенге, 45 место), Россия (5 068 тенге, 46 место), Грузия (5 135 тенге, 49 место), Азербайджан (5 412 тенге, 53 место), Таджикистан (5 829 тенге, 61 место) и Армения (6 703 тенге, 76 место).

Самое дорогое мясо продается в Швейцарии – 26 274 тенге в среднем за килограмм. Страна заняла 127 место, то есть последнее. А вот самая дешевая говядина продается в Руанде – всего по 1 951 тенге за килограмм.

Рейтинг стран мира по стоимости мясоа Место Страна Говядина (бедро)

цена за 1 кг 1 Руанда ₸1 951 2 Танзания ₸2 296 3 Пакистан ₸2 330 19 Беларусь ₸3 597 20 Казахстан ₸3 718 24 Украина ₸3 879 35 Кыргызстан ₸4 281 40 Молдова ₸4 854 45 Узбекистан ₸5 059 46 Россия ₸5 068 49 Грузия ₸5 135 53 Азербайджан ₸5 412 61 Таджикистан ₸5 829 76 Армения ₸6 703 125 Норвегия ₸16 190 126 Исландия ₸23 807 127 Швейцария ₸26 274 По данным Numbeo

Таким образом, Казахстан отличается "демократичными" ценами на некоторые части говядины, особенно в сравнении с остальными странами, входящими в СНГ.

Однако важно отметить, что не все зависит от цены. Также важен и доход граждан. В этом плане Казахстан отличился самым медленным ростом зарплат среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

