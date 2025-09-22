Казахстан попал в топ стран с самой дешевой говядиной

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Казахстан попал в топ стран с самой дешевой говядиной

      Опубликовано:

      Мясо
      Мясо. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Аналитики составили мировой рейтинг стран по стоимости говядины. В итоге Казахстан вошел в двадцатку государств с самым дешевым мясом. Подробности выяснили журналисты NUR.KZ.

      В последнее время в Казахстане начали активно обсуждать рост цен на говядину. Министерство сельского хозяйства ранее сообщало о средней оптовой цене в 3 400-3 500 тенге за килограмм, что в целом подтверждается наблюдением самих казахстанцев – на недавних сельхозярмарках ценники варьировались от 2 400 до 3 700 тенге.

      Примечательно, что подобные цены фиксируют также аналитики портала Numbeo, которые составили рейтинг стран мира по стоимости говядины. Согласно этому рейтингу по состоянию на 22 сентября килограмм бедренной части говядины в Казахстане стоит в среднем 3 718 тенге. С таким показателем страна заняла 20 среди 127 мест.

      Среди стран, которые входят в Содружество Независимых Государств (СНГ), более низкие цены на говядину были зафиксированы только в Беларуси, которая заняла 19 место в рейтинге – там мясо продается в среднем по 3 597 тенге за килограмм.

      Среди соседей Украина оказалась ближе всего к Казахстану – она заняла 24 место со средним ценником в 3 879 тенге.

      Следом идут Кыргызстан (4 281 тенге, 35 место), Молдова (4 854 тенге, 40 место), Узбекистан (5 059 тенге, 45 место), Россия (5 068 тенге, 46 место), Грузия (5 135 тенге, 49 место), Азербайджан (5 412 тенге, 53 место), Таджикистан (5 829 тенге, 61 место) и Армения (6 703 тенге, 76 место).

      Самое дорогое мясо продается в Швейцарии – 26 274 тенге в среднем за килограмм. Страна заняла 127 место, то есть последнее. А вот самая дешевая говядина продается в Руанде – всего по 1 951 тенге за килограмм.

      Рейтинг стран мира по стоимости мясоа
      Место Страна Говядина (бедро)
      цена за 1 кг
      1 Руанда ₸1 951
      2 Танзания ₸2 296
      3 Пакистан ₸2 330
      19 Беларусь ₸3 597
      20 Казахстан ₸3 718
      24 Украина ₸3 879
      35 Кыргызстан ₸4 281
      40 Молдова ₸4 854
      45 Узбекистан ₸5 059
      46 Россия ₸5 068
      49 Грузия ₸5 135
      53 Азербайджан ₸5 412
      61 Таджикистан ₸5 829
      76 Армения ₸6 703
      125 Норвегия ₸16 190
      126 Исландия ₸23 807
      127 Швейцария ₸26 274
      По данным Numbeo

      Таким образом, Казахстан отличается "демократичными" ценами на некоторые части говядины, особенно в сравнении с остальными странами, входящими в СНГ.

      Однако важно отметить, что не все зависит от цены. Также важен и доход граждан. В этом плане Казахстан отличился самым медленным ростом зарплат среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.