"Выбор есть: от супнабора до филе": министр о подорожании говядины в Казахстане

Глава Минторговли Арман Шаккалиев на брифинге в кабмине рассказал, когда и в какую цену сам покупал говяжье мясо, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что говядина сейчас становится недоступным для казахстанцев продуктом, так как МЗП составляет 85 тыс. тенге, а в регионах люди получают зарплату в пределах 150 тыс. тенге.

"Я неделю назад приобретал на рынке мякоть - 4 200 тенге за кг. Но разброс цен есть. Если вы возьмете электронную торговлю, то филе для шашлыка может стоить 5 700, потому что это уже подготовленное и упакованное мясо. Цена на грудинно-лопаточную часть варьируется от 3 300 до 3 700 тенге за кг.

Здесь мы всегда говорим, что наша задача - обеспечить выбор для потребителя: есть доступная для социально-уязвимых слоев населения стоимость, а если вы можете себе это позволить, то есть и более дорогие части вырезки мясной. Если вы заказываете онлайн, если вам некогда ездить на рынок - зависит от локации и от кошелька. Поэтому я бы здесь очень корректно говорил, что цена варьируется в зависимости от ваших финансовых возможностей и потребительских изысков", - сказал Арман Шаккалиев.

Журналисты поинтересовались, значит ли это, что казахстанцы с маленькой зарплатой сейчас будут вынуждены есть только кости.

"Нет, вы интерпретируете. Вопрос в другом - сейчас вы можете на оптовом рынке брать филейную часть, которая не будет стоить 5 тыс. тенге. И то, рынок "Сауран" не сказать что самый дешевый. Я сказал, что купил за 4 200 тенге за кг мякоти и вдовесок вы всегда берете супнабор. Это все делают. Вы чистую мякоть не кушаете - вы берете разную часть говядины, и цена варьируется. А наша задача - обеспечить наличие этого мяса", - ответил глава МТИ.

