"Выбор есть: от супнабора до филе": министр о подорожании говядины в Казахстане
Опубликовано:
Глава Минторговли Арман Шаккалиев на брифинге в кабмине рассказал, когда и в какую цену сам покупал говяжье мясо, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты отметили, что говядина сейчас становится недоступным для казахстанцев продуктом, так как МЗП составляет 85 тыс. тенге, а в регионах люди получают зарплату в пределах 150 тыс. тенге.
"Я неделю назад приобретал на рынке мякоть - 4 200 тенге за кг. Но разброс цен есть. Если вы возьмете электронную торговлю, то филе для шашлыка может стоить 5 700, потому что это уже подготовленное и упакованное мясо. Цена на грудинно-лопаточную часть варьируется от 3 300 до 3 700 тенге за кг.
Здесь мы всегда говорим, что наша задача - обеспечить выбор для потребителя: есть доступная для социально-уязвимых слоев населения стоимость, а если вы можете себе это позволить, то есть и более дорогие части вырезки мясной. Если вы заказываете онлайн, если вам некогда ездить на рынок - зависит от локации и от кошелька. Поэтому я бы здесь очень корректно говорил, что цена варьируется в зависимости от ваших финансовых возможностей и потребительских изысков", - сказал Арман Шаккалиев.
Журналисты поинтересовались, значит ли это, что казахстанцы с маленькой зарплатой сейчас будут вынуждены есть только кости.
"Нет, вы интерпретируете. Вопрос в другом - сейчас вы можете на оптовом рынке брать филейную часть, которая не будет стоить 5 тыс. тенге. И то, рынок "Сауран" не сказать что самый дешевый. Я сказал, что купил за 4 200 тенге за кг мякоти и вдовесок вы всегда берете супнабор. Это все делают. Вы чистую мякоть не кушаете - вы берете разную часть говядины, и цена варьируется. А наша задача - обеспечить наличие этого мяса", - ответил глава МТИ.
Напомним, сегодня в Министерстве торговли и интеграции запустили горячую линию по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины.
А глава Минторговли Арман Шаккалиев на брифинге в кабмине рассказал, что будет с ценами на мясо птицы в Казахстане. Также высказался о росте цен на некоторые продукты.
Кроме того, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ответил, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на картофель.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2289381-zavisit-ot-vashih-finansovyh-vozmozhnostey-i-potrebitelskih-izyskov-glava-mintorgovli-o-cenah-na-myaso/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах